Eskobar: Radujemo se saradnji sa crnogorskom vladom u borbi protiv korupcije

Podgorica, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) raduju se saradnji sa aktuelnom i budućom crnogorskom vladom u borbi protiv korupcije, poručio je specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar.

Eskobar je, na onlajn /online/ brifingu za novinare regiona, kazao da je duboko ukorijenjena korupcija jedan od najvećih izazova na Zapadnom Balkanu.

On je istakao da SAD podržavaju sve napore u uspostavljanju vladavine prava i sprovođenja neohodnih reformi, kako bi se postigao veći stepen odgovornosti.

“U potpunosti podržavamo sve akcije u borbi pritiv korupcije na Zapadnom Balkanu”, naveo je Eskobar.

On je rekao da su, u tom smislu, SAD partner Crne Gore u borbi protiv kriminala.

“Obezbjeđujemo tehničku pomoć, dijelimo informacije i pomažemo u izgradnji kapaciteta. Radujemo se saradnji sa ovom i budućom vladom u borbi protiv korupcije”, rekao je Eskobar.

On je izjavio saučešće porodicama stradalih u jutrošnjoj pucnjavi u školi u centru Beograda, u kojoj je poginulo osam učenika i čuvar.

“Niko ne bi trebalo da se suočava sa tolikom tugom. SAD su spremne da pruže podršku na sve moguće načine ”, poručio je Eskobar.

Govoreći o novoj rundi pregovora između Srbije i Kosova koja je u utorak započela u Beogradu, Eskobar je kazao da je između te dvije države postignut pravno obavezujući sporazum.

“U utorak se razgovaralo o implementaciji tog sporazuma. Implementacija počinje formiranjem Zajednice srpskih opština na kosovu (ZSO). To je bilo u fokusu razgovora”, naveo je Eskobar.

On je kazao da se razgovaralo o značajnim elementima sporazuma, kao i da je sada na glavnim pregovaračima da nastave sa “upotrebljivim” statutom (o formiranju ZSO na Kosovu).

“Očekujemo da će se u naredne dvije sedmce glavni pregovarači ponovo sastati da ponovo razgovaraju o tom procesu. Ovaj proces je veoma bitan i značajno je da ga dvije strane, posebno Kosovo, uzmu za ozbiljno i da ubrzano nastave ka cilju” , rekao je Eskobar.

On je pozdravio usvajanje deklaracije o nestalim osobama.

“Nastavićemo da tražimo napredak i u ostalim oblastima”, kazao je Eskobar.

Eskobar je kazao i da dijalog Srbije i Kosova ne uključuje treće države, iako stvara priliku za regionalnu stabilnost.

“Ne nastojima da ponovo kreiramo model iz Bosne i Hercegovine (BiH). Situacija u BiH je ohrabrujuća u smislu da smo imali uspješene izbore, koji su rezultirali vladama na državnom nivou i sada na nivou federacije”, dodao je Eskobar.

On je rekao da su izbori u BiH su doveli nove lidere u strukturu moći, što je bilo neophodno.

Upitan je li Srbija prekršila sporazum kada je glasala protiv članstva Kosova u Savjetu Evrope (SE), Eskobar je odgovorio da nije siguran da to predstavlja kršenje sporazuma.

“To zavisi od EU, koja je garant sporazuma. Proces implementacije nije bio dogovoren u trenutku kada se glasalo”, rekao je Eskobar.

Upitan šta će biti ako ne dođe do dogovora Srbije i Kosova do kraja godine, on je rekao da je to pitanje preuranjeno.

“Vidimo da se lideri sastaju, da pručaju o pravim pitanjima. Nijesmo očekivali da se postigne dogovor juče već smo željeli da nam predstave svoja viđenja. Nadam se i u potpunosti očekujem da ćemo do kraja godine stići do tog cilja”, saopštio je Eskobar.

Na pitanje kako SAD gledaju na veze zemalja Zapadnog Balkana sa Rusijom, on je rekao da sve države, posebno kandidati za članstvo u EU, imaju obavezu da se usklade sa politikom sankcija Unije.

“Rekao bih da, u globalu, zemlje regiona vide krizu onako kako je i mi vidimo – kao prijetnju evropskoj bezbijednosti i prosperitetu, pa da iz tog razloga moramo da odgovorimo kolektivno”, kazao je Eskobar.

On je kazao da su sve zemlje regiona odgovorile dale politički i humanitarno ispravan odgovor.

“Mislim da samo moramo da nastavimo da radimo na zajedničkom usaglašavanju, kako bismo adresirali tu prijetnju”, rekao je Eskobar.

