Eskobar: BS da bude most saradnje u okupljanju proevropskih snaga

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) uvijek je bila faktor stabilnosti u Crnoj Gori i promoter evroatlantskih integracija, kazao je specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar i dodao da očekuje da BS bude most saradnje u okupljanju proevropskih i pro NATO snaga.

Iz BS-a je saopšteno da se predsjednik te partije Ervin Ibrahimović sastao u Stejt departmentu sa Eskobarom i da su razgovarali o aktuelnoj situaciji u Crnoj Gori, s akcentom na ekonomske i političke prilike u državi.

“Eskobar je tokom razgovora poručio da je BS uvijek bio faktor stabilnosti u Crnoj Gori i promoter euroatlantskih integracija, i da će takva politika i dalje imati snažnu podršku Sjedinjenih Američkih Država”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Eskobar kazao da očekuje da BS bude most saradnje u okupljanju proevropskih i pro NATO snaga, u cilju iznalaženja rješenja i bolje perspektive Crne Gore.

Ibrahimović je, govoreći o trenutnoj društveno-političkoj situaciji u državi i institucionalnoj krizi u kojoj se nalazi Crna Gora, rekao da je zabrinut.

On je ponovio da je izlazak iz trenutne krize moguć kroz konstruktivan politički dijalog u cilju rješavanja institucionalne krize, kao i organizovanje prijevremenih parlamentarnih izbora.

Ibrahimović je naglasio da je za Crnu Goru i cijeli Zapadni Balkan veoma važno da Crna Gora ostane čvrstog euroatlanskog opredjeljenja.

On je poručio da je potrebno sa partnerima raditi na smanjenju malignog uticaja trećih strana u Crnoj Gori i drugim državama Zapadnog Balkana.

“Kao i da treba ohrabriti evroatlantski orijentisane političke partije na saradnju u cilju rada na ispunjenju kriterijuma i ubrzavanja procesa pristupanja Evropskoj uniji”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS