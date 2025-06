ES formirao Koordinacioni odbor u Bijelom Polju

Podgorica, (MINA) – Evropski savez formirao je Koordinacioni odbor u Bijelom Polju, čime je dodatno učvršćeno zajedničko djelovanje njegovih konstituenata Socijaldemokrata, Socijaldemokratske partije i Liberalne partije, saopšteno je iz tog političkog saveza.

Iz Evropskog saveza su kazali da je Bijelo Polje jedno od njihovih ključnih uporišta, ne samo u geografskom, već i u simboličkom smislu, jer predstavlja centar borbe za vrijednosti moderne, građanske i evropske Crne Gore.

„Taj grad je oduvijek bio bastion slobodarske ideje i primjer multietničkog sklada. U vremenu kada se temeljne vrijednosti našeg društva svakodnevno osporavaju, Bijelo Polje ostaje poslednja linija odbrane građanske Crne Gore i progresivne politike“, kaže se u saopštenju.

Ocjenjuje se da će Evropski savez, uz odlučniji angažman i podršku građana, na predstojećim izborima u Bijelom Polju ostvariti odličan rezultat i postati jedan od ključnih političkih činilaca u gradu.

„Naša politika se ne povlači pred prijetnjama i ne pristaje na kompromise koji ugrožavaju dostojanstvo, pravdu i građanski identitet države. Ne sumnjamo da će ta linija ostati neprobojna. Istorija nas uči da ispravne ideje nađu svoj put, čak i u najtežim vremenima“, dodaju iz Evropskog saveza.

Ističe se da su kadrovi Evropskog saveza, gdje god su preuzeli odgovornost, pokazali da je moguće upravljati bolje – uz više znanja, odgovornosti i senzibiliteta prema potrebama građana.

Navodi se da ni Bijelo Polje nije izuzetak i da su predstavnici Saveza u tom gradu već potvrdili svoju posvećenost i odgovoran odnos prema javnim poslovima.

Iz Evropskog saveza su poručili da će kroz rad Koordinacionog odbora u Bijelom Polju nastaviti da okupljaju ljude kojima su, kako navode, istina, znanje i pravda važniji od privilegija i funkcija.

„Borba za modernu, građansku i evropsku Crnu Goru ide dalje, a Bijelo Polje ostaje jedno od njenih najčvršćih uporišta“, zaključuje se u saopštenju.

