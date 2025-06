ES: BS da raskine koaliciju sa onima koji slave ratne zločince

Podgorica, (MINA) – Evropski savez (ES) podržao je inicijativu za oduzimanje književne nagrade „Risto Ratković“ Radovanu Karadžiću i pozvao Bošnjačku stranku (BS) da raskine koaliciju sa, kako su naveli, onima koji slave ratne zločince.

Iz ES su kazali da bezrezervno podržavaju inicijativu za oduzimanje nagrade Karadžiću, koju su podnijeli BS, ali i predstavnici nekoliko nevladinih organizacija (NVO) u Crnoj Gori.

“Kao politička grupacija dosljedna u borbi za građansko i civilizovano društvo, bili smo i ostajemo odlučni protivnici revizije istorije, normalizacije zločina i afirmacije četništva – čemu nažalost svjedočimo od strane pojedinih vladajućih partija u Crnoj Gori”, naveli su iz ES.

Oni su istakli da smatraju “krajnje licemjernim” i “politički nečasnim” to što BS podnosi sličnu inicijativu, a istovremeno ostaje dio koalicije sa političkim grupacijama koje otvoreno slave Radovana Karadžića i Ratka Mladića – ne kao osuđene ratne zločince, već kao navodne heroje i moralne uzore.

“Ukoliko BS zaista želi da doprinese suočavanju s prošlošću i odbrani dostojanstva žrtava, očekujemo da odmah raskine savez sa Andrijom Mandićem i njegovim političkim savezom”, kazali su iz ES.

Prema njihovim riječima, sve drugo je jeftin populizam i grubo vrijeđanje inteligencije građana Crne Gore, posebno Bošnjaka, koji nikada nijesu, niti će podržavati “neprincipijelni savez sa afirmatorima četništva i negatorima genocida”.

“Građanska, evropska i istinoljubiva Crna Gora ne može i ne smije da gradi budućnost na zaboravu zločina niti na licemjernim političkim trgovinama”, poručili su iz ES.

