Eraković: Građani se ne mogu osjećati sigurno i spokojno

Podgorica, (MINA) – Današnji pokušaj ubistva u centru Podgorice, koji se dogodio usred dana, još je jedna potvrda da se građani sa ovakvim sektorom bezbjednosti ne mogu osjećati sigurno i spokojno, ocijenio je potpredsjednik Demokratske partije socijalista Jevto Eraković.

Iz Uprave policije ranije je saopšteno da je u pucnjavi, koja se danas dogodila u podgoričkom naselju Siti /City/ kvart, ranjen I.N.

“Postavlja se pitanje šta je potrebno da se desi da bi neko iz ovog sistema preuzeo odgovornost i podnio ostavku. Da li su fotelje preče od svega, pa i od bezbjednosti građana”, naveo je Eraković na mreži X.

