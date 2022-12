Elektrotehničkoj školi Vaso Aligrudić prvo mjesto na takmičenju Energija u žici

Podgorica, (MINA) – Prvo mjesto na državnom takmičenju učenika crnogorskih srednjih škola iz oblasti elektrotehnike Energija u žici i novčanu nagradu od 750 EUR, osvojio je tim iz podgoričke Elektrotehničke škole “Vaso Aligrudić”.

Iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) je saopšteno da su znanje i vještine odmjeravali tročlani timovi iz sedam obrazovno-vaspitnih ustanova koje u svom profilu imaju zanimanja iz oblasti elektrotehnike.

Kako su pojasnili, riječ je o učenicima iz srednjih stručnih škola iz Berana, Nikšića, Pljevalja i Rožaja, Srednje elektrotehničke škole „Vaso Aligrudić“ iz Podgorice, Srednje elektro-ekonomske škole iz Bijelog Polja i Srednje mješovite škole “Mladost” iz Tivta.

“Drugo mjesto i novčana nagrada od 600 EUR pripala je ekipi tivatske Srednje mješovite škole dok je treće mjesto i 450 EUR osvojio tim bjelopoljske Srednje elektro-ekonomske škole”, rekli su iz CEDIS-a.

Oni su naveli da je nagrada za najboljeg pojedinca od 250 EUR pripala Milošu Milićeviću iz Elektrotehničke škole Vaso Aligrudić, dok je ta obrazovna ustanova dobila nagradu za najbolju školu i lap top.

Kako su saopštili, obezbijeđene su i nagrade od 250 EUR, za mentore pobjedničkih ekipa.

Ratko Laković iz prvoplasiranog tima rekao je da su se za takmičenje spremali duže od mjesec.

“Zadaci su zahtjevni, ali počeli smo na vrijeme i pobijedili. Konkurencija je bila jaka i zaista smo i zadovoljni”, rekao je Laković.

Učenik srednje mješovite škola „Mladost“ i član drugoplasiranog tima David Labović naveo je da mu je bila čast učestvovati na ovom takmičenju.

“Hvala CEDIS-u na fenomenalnoj atmosferi, zadovoljni smo drugim mjestom, ali ćemo se potruditi da sledeće godine budemo još bolji”, kazao je Labović.

Ibrahim Avdić iz trećeplasiranog tima bjelopoljske Srednje elektro-ekonomske škole, naveo je da je zadovoljan plasmanom gdje je predstavljao svoj grad, školu i državu.

Iz CEDIS-a su rekli da su takmičarska znanja i vještine ocjenjivala dva tročlana stručna žirija -jedan za teorijski a drugi za praktični dio takmičenja.

Teorijski dio ocjenjivali su Sandra Brkanović i Slavica Jovanović iz Centra za stručno obrazovanje i Aldinu Kajević sa Elektrotehničkog fakulteta.

Praktični dio ocjenjivali su Melanija Ćalasan i Veselin Pićurić iz Udruženja nastavnika elektrotehnike i rukovodilac Operativne direkcije CEDIS-a Vladimir Ivanović.

“Takmičenje iz oblasti elektrotehnike Energija u žici, od ove godine, uvršteno je u zvanična državna takmičenje što je svojevrstan pokazatelj kvaliteta rada i dobro osmišljene ideje koju CEDIS sprovodi već tri godine”, istakli su iz te kompanije.

Oni su naveli da su prethodna tri takmičenja uspješno organizovali Udruženje nastavnika elektrotehnike Crne Gore sa CEDIS-om, uz podršku Centra za stručno obrazovanje.

Izvršni direktor CEDIS-a Vladimir Čađenović rekao je da u toj kompaniji smatraju da je društveno-odgovorno poslovanje jedan od najznačajnijih segmenata njihovog rada.

“Jedan od projekata na koje smo posebno ponosni je takmičenje Energija u žici. Siguran sam da mladim ljudima puno znači šansa da pokažu i odmjere stečeno znanje kroz praktičan rad”, rekao je Čađenović.

On je kazao da su se prethodne tri godine trudili da takmičenje bude kvalitetno i prepoznato od stručne javnosti kao najbolje u toj oblastim dodajući da trud nije bio uzalud.

Prema riječima Čađenovića, od ove godine takmičenje “Energija u žici”, dobilo je status državnog takmičenja što sa sobom nosi još veći i značaj i odgovornost.

“Smatramo da se kroz punu saradnju kompanija i obrazovnih institucija značajno podiže nivo kompetencija mladih, a Energija u žici, odličan je primjer produktivnog funkcionisanja privrede i obrazovnog sektora”, kazao je Čađenović.

Direktor Centra za stručno obrazovanje Duško Rajković je istakao da je praktična nastava veoma važan segment obrazovanja, kao i da značajnu ulogu u njoj ima i privreda.

Kako je saopštio, privreda je ta koja kroz standarde zanimanja definiše stručne kompetencije, koje učenici treba da dostignu kroz ishode učenja u obrazovnim programima.

Prema riječima Rajkovića, razvoj elektrotehnike, a posebno energetike, predstavlja jedan od prioritetnih strateških ciljeva u razvoju Crne Gore.

“To za nas kao predstavnike obrazovnih institucija, predstavlja odgovornost prema budućim generacijama i uslovljava nas da pratimo trendove, da razvijamo nove kvalifikacije i usmjeravamo pravilno mlade generacije, odnosno da stvorimo kvalitetan kadar, koji će doprinijeti razvoju zemlje, ali i razvoju evropske privrede”, naveo je Rajković.

On je kazao da su izuzetno zadovoljni saradnjom sa CEDIS-om i time što je takmičenje preraslo u državno.

“Primjer koji je CEDIS pokazao u vidu društvene odgovornosti, koji su oni usmjerili na stručno obrazovanje i povezivanje sa obrazovnim institucijama sistema, nadamo se da će slijediti i drugi privredni subjekti “, kazao je Rajković.

Predsjednik Udruženja nastavnika elektrotehnike Veselin Pićurić naveo je da je CEDIS jedina kompanija na ovim prostorima koja je prepoznala da vještine koje treba da imaju učenici srednjih stručnih škola, predstavljaju i ono glavno što kompaniji treba za funkcionisanje njihovog sistema.

Kako je dodao, iz toga razloga se prije četiri godine rodila i ideja o takmičenju Energija u žici.

On je naveo da je takmičenje, osim što je za djecu izuzetno korisno, ide u prilog i CEDIS-u jer su ti učenici i budućnost kompanije koji će naučene vještine primijeniti u svom radu.

“Energetika je budućnost Crne Gore i što više budemo ulagali u tu oblast prosperiraćemo i kao pojedinci i kao država u cjelini”, zaključio je Pićurić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS