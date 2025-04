Eksterna provjera znanja za osnovce od 6. do 8. maja

Podgorica, (MINA) – Eksterna provjera znanja na kraju trećeg ciklusa osnovne škole biće održana 6., 7. i 8. maja, saopšteno je iz Ispitnog centra Crne Gore (ICCG).

Kako je objavljeno na sajtu ICCG, eksterna provjera znanja iz predmeta crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost/albanski jezik i književnost, biće održana 6. maja.

Prema kalendaru aktivnosti koji je objavio ICCG, eksterna provjera znanja iz matematike biće održana 7. maja, a iz nastavnog predmeta po izboru učenika 8. maja.

„Sve provjere znanja počinju u 12 sati”, kazali su iz Ispitnog centra.

