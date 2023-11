EK predlaže otvaranje pristupnih pregovora sa Ukrajinom i Moldavijom

Podgorica, (MINA) – Evropska komisija (EK) predložila je otvoranje pristupnih pregovora sa Ukrajinom i Moldavijom.

Predsjednica EK Ursula fon der Lajen, rekla je na konferenciji za novinare da će pregovori sa Bosnom i Hercegovinom (BiH) početi kada se za to steknu uslovi.

“Danas je istorijski dan jer EK predlaže da se otvore pristupni pregovori sa Ukrajinom i Moldavijom”, navela je fon der Lajen.

EK će, kako je rekla, preporučiti da se Gruziji dodijeli status kandidata.

Fon der Lajen je rekla da EK prepoznaje niz koraka koje je BiH preduzela, koji su doveli do napretka u borbi protiv kriminala, ali da je entitet Republika Srpska donijela niz protivustavnih zakona.

“Proširenje Unije je nešto što se od nas traži. Naš istorijski zadatak. Građani zemalja koje žele pristupiti EU jesu Evropljani. Vežu nas geografske, istorijske i vrjednosne veze”, navela je fon der Lajen.

Ona je kazala da su sva dosadašnja proširenja pokazala da su donijela ogromne prednosti. “Proširenje povećava našu atraktivnost, ali je i ulaganje u našu sigurnost”, rekla je fon der Lajen.

Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji je rekao da danas ne samo da izlaze sa Izvještajem o proširenju, već da šalju važan signal da žele da ubrzaju proces proširenja.

“Ovim pokazujemo da je na terenu ostvaren jasan napredak, kao i da nikada do sad nijesmo svjedočili koliko je članstvo u EU veliki pokretač svima koji okružuju EU”, naveo je Varhelji.

On je kazao i da ne postoji uslovljenost proširenja i institucijskih reformi unutar same Unije.

“EU je spremna za reforme i treba da budemo spremni da primimo nove članove i na temelju postojećih ugovora”, kazao je Varhelji.

