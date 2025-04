Efikasnija kontrola u NP Skadarsko jezero uz novi vanbrodski motor

Podgorica, (MINA) – Nabavka vanbrodskog motora, koja je realizovana u okviru saradnje Nacionalnih parkova Crne Gore (NPCG) sa Agencijom za zaštitu životne sredine (EPA), omogućiće efikasniju i kvalitetniju kontrolu terena nadzornicima Skadarskog jezera, saopšteno je iz NPCG.

Iz tog javnog preduzeća su su rekli da će nabavka vanbrodskog motora omogućiti i realizaciju naučno-istraživačkih djelatnosti zaposlenih u NPCG i Agenciji.

Kako su naveli, direktorica NPCG Marinela Đuretić i direktor EPA Milan Gazdić potpisali su sporazum o saradnji između te dvije insistucije u cilju unapređenja zaštite i naučno-istraživačke djelatnosti.

Đuretić je kazala da su uvjereni da će korišćenje tog motora omogućiti bolju i efikasniju kontrolu terena, sa ciljem sprečavanja svih nezakonitih aktivnosti koje su prijetnja po prirodu i biodiverzitet parka.

Ona je istakla da je osnaživanje njihove službe kroz materijalno-tehnička sredstva ključno, posebno imajući u vidu da se svakodnevno suočavaju sa brojnim izazovima na terenu.

„Prethodnih dana svjedočili smo i napadima na naše nadzornike tokom obavljanja njihovih radnih zadataka na sprečavanju nelegalnog izlova ribe“, navela je Đuretić.

Prema njenim riječima, takvi nemili događaji upozoravaju državu i društvo u cjelini i alarm su koji ukazuje da mora postojati snažna reakcija svih nadležnih organa kako bi se spriječili napadi na one koji se zalažu za očuvanje prirodnih resursa za buduće generacije, a počinioci bili adekvatno kažnjeni.

Iz NPCG je saopšteno da sporazum predstavlja konkretan korak u ostvarivanju tih ciljeva, jer uključuje finansijsku podršku obje insistucije u iznosu od po 4,5 hiljada EUR za nabavku vanbrodskog motora.

Ta nabavka će, kako su kazali, omogućiti efikasniji pristup teško dostupnim područjima jezera, čime će se značajno unaprijediti kontrola, ali i naučno-istraživačke aktivnosti koje se sprovode u tom području.

U saopštenju se navodi da je Gazdić istakao sjajnu saradnju sa NPCG i izdvojio izazove sa kojima se susrijeću zaštićena područja.

On je kazao da je na području nacionalnih parkova prisutan jedan od najvećih problema – problem potkornjaka, koji pokušavaju da zajedno prevaziđu.

„Želimo da izvučemo najbolje zaključke i da odradimo istraživanja da bismo znali kako ubuduće da se borimo“, naveo je Gazdić.

On je kazao da su, takođe, zajedno i u borbi protiv krivolova i nelegalnih aktivnosti na Skadarskom jezeru.

„Naš najveći motiv za podršku NPCG u ovom dijelu jeste to da su u posljednjih nekoliko godina pokazali veliki napredak, njihove službe rade posao koji iziskuje mnogo truda i rizika i Agencija je htjela na ovaj način da im pruži podršku“, istakao je Gazdić.

On je dodao i da je saradnja sa NPCG u borbi protiv krivolova ujedno i podrška radu eko ambasadoru Agencije i šefu Službe zaštite NP Skadarsko jezero, Vuku Saičiću.

Gazdić je poručio da će nastaviti da sarađuju sa NPCG i da podržavaju njihove aktivnosti.

„Moramo zajedničkim snagama da se trudimo da zaštitimo parkove, a kada samostalno radite neki posao, što se dešava i u Agenciji i u NPCG, često je to ponekad i nemoguć posao“, naveo je Gazdić.

On je istakao da zbog toga podrška NPCG treba da dođe od svih institucija u sistemu, „kako bismo se zajednički borili za zaštitu tog najvrijednijeg bogatstva koje imamo u Crnoj Gori“.

Iz NPCG su rekli da je, prema podacima NP Skadarsko jezero, u martu bilo 14 prijava protiv 28 osoba za nelegalan izlov ribe.

Kako su kazali, privremeno su oduzeta plovila, vanbrodski motori, kao i veća količina opreme koju koriste krivolovci.

Iz NPCG su podsjetili da ribolovni zabran traje do 15. maja i dodali da će korišćenje vanbrodskog motora biti od velike pomoći zaposlenima tokom kontrole terena i sprečavanja nelegalnih aktivnosti.

