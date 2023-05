Džoana: Crna Gora cijenjen saveznik na Zapadnom Balkanu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je cijenjen saveznik na Zapadnom Balkanu, koji doprinosi miru i stabilnosti u regionu, kazao je zamjenik generalnog sekretara NATO-a Mirče Džoana.

On je to naveo u izjavi nakon sastanka sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem, koji boravi u posjeti Briselu.

“To što ste došli ovdje je jasan znak posvećenosti Alijansi”, rekao je Džoana, prenosi Pobjeda.

On je kazao da je Crna Gora od učlanjenja u savez bila cijenjen saveznik koji doprinosi misijama na Kosovu, u Letoniji.

“Takođe, pomažete Ukrajini što je veoma važno”, naveo je Džoana.

Kako je istakao, Crna Gora igra važnu ulogu na Balkanu.

Džoana je kazao da Crna Gora promoviše mir i stabilnost što je, kako je rekao, posebno važno u ovim nepredvidivim vremenima.

“Osuđujemo napad na KFOR na sjeveru Kosova. To je neprihvatljivo i nasilje mora prestati, a svi moraju biti angažovani u dijalogu”, poručio je Džoana.

On je rekao da je članstvo u NATO dobro za Crnu Goru, region i samu Alijansu, navodeći da će sa Milatovićem razgovarati i o predstojećem samitu.

Džoana je zahvalio Crnoj Gori što je odlučila da izdvoji dva odsto BDP potrošnje za odbranu.

On je naveo da je Crna Gora jača jer je dio najjače vojne alijanse na svijetu.

“Ovo je vaša druga kuća”, poručio je Džoana.

Milatović je kazao da je to što je odmah nakon stupanja na dužnost došao u Brisel, jasan znak da želi da pošalje poruku da je Crna Gora bila, da jeste i da će ostati kredibilan saveznik.

“To je politika koju ću promovisati kao novi predsjednik”, rekao je Milatović.

On je podsjetio da će za odbranu biti izdvojeno dva odsto BDP-a što je, kako je rekao, važna poruka.

Milatović je naveo da je treća poruka koju želi da prenese ta da tokom njegovog mandata želi da uvede Crmu Goru u Evropsku uniju, i da održava dobre odnose sa svim zemljama Bakana.

“Spreman sam da razgovaram sa predsjednicima Srbije i Kosova i pošaljem poruku mira u ime Crne Gore, i promovišem dijalog kao jedino rješenje za scene koje vidimo na Kosovu”, poručio je Milatović.

