Dvosatna blokada puta Ulcinj-Bar

Podgorica, (MINA) – Put Ulcinj-Bar biće blokiran zbog protesta bivših radnika solane “Bajo Sekulić” od 11 do 13 sati, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da će protestni skup biti održan u mjestu Bratica, u neposrednoj blizini Kips-a.

Iz policije su naveli da će shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima, njihovi službenici snimati javno okupljanje u periodu od deset sati i 30 minuta do 13 sati i 30 minuta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS