Dvije osobe sprovedene u UIKS zbog kršenja mjere zabrane napuštanja stana

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su M.M. (19) i J.V. (29) zbog kršenja mjera zabrane napuštanja stana i sproveli ih u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da službenici budvanske policije operativnog interesentnog M.M., u najmanje deset navrata, nijesu zatekli na adresi stanovanja koju je naznačio sudiji za istragu, o čemu su uredno obavještavali Viši sud u Podgorici.

Navodi se da je Viši sud, sagledavajući navedene činjenice, a nakon više dostavljenih obavještenja, donio rješenje o određivanju pritvora, nakon čega je M.M. sproveden u UIKS.

„Prethodno je M.M. rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici određena mjera nadzora – zabrana napuštanja stana, a zbog krivičnog postupka koji se protiv njega vodi za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga“, kaže se u saopštenju.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje, kontrolisali J.V. (29) i utvrdili da je prekršio mjeru nadzora imajući u vidu da nije zatečen na naznačenoj adresi.

„J.V. je prethodno izrečena mjera nadzora – zabrana napuštanja stana, zbog krivičnog postupka koji se protiv ovog lica vodi za krivično djelo pranje novca“, navodi se u saopštenju policije.

Oni su kazali da je, imajući u vidu da je J.V. zatečen u kršenju zakonske mjere, sa događajem upoznat sudija za istragu Višeg suda u Podgorici koji je donio rješenje o određivanju pritvora za J.V. nakon čega je on sproveden u UIKS.

