Đurović: Uloga žena u kreiranju politika važna

Podgorica, (MINA) – Uloga žena u kreiranju politika je važna, jer znači širu perspektivu u vezi sa strateškim problemima, bolju međupartijsku saradnju i komunikaciju i kvalitetnije odluke, kazala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Đurović je učestvovala na sastanku predsjednica parlamenata Evropske unije u Pragu, čija je tema bila uloga žena u vanjskoj politici.

Ona je navela da svijetom međunarodne politike već dugo dominiraju muškarci i da su žene manje zastupljene u vladama, diplomatiji i sektoru bezbjednosti.

„Sa druge strane, imamo dokaze da je liderstvo žena u vanjskoj politici obično značilo ekonomski prosperitet, unapređenje globalne bezbjednosti i uspostavljanje održivog mira i demokratije“, kaže se u saopštenju.

Đurović je ukazala da promocija veće zastupljenosti žena u politici samo zbog političke korektnosti ne smije biti krajnji cilj.

„Đurović je istakla da je uloga žena u kreiranju politika važna, jer znači širu perspektivu u vezi sa strateškim problemima, bolju međupartijsku saradnju i komunikaciju i kvalitetnije odluke“, navodi se u saopštenju.

Ona je podsjetila da su prije deset godina zakonskim okvirom definisane kvote za minimum 30 odsto zastupljenosti žena na izbornim listama u Crnoj Gori.

Kako je kazala Đurović, postepene reforme dale su rezultate, jer je trenutno u Skupštini Crne Gore oko 30 odsto poslanica.

„Međutim, iako ovo predstavlja napredak, on nije dovoljan, jer se pokazalo da je potrebno unaprijediti ukupni ambijent, što podrazumijeva i pristup pravdi, resursima i obrazovanju, ali i podizanje svijesti i dalji demokratski razvoj cijelog društva“, rekla je Đurović.

Ona je navela da su, u cilju afirmacije rodne ravnopravnosti, podsticanja žena za veće učešće u političkom i javnom životu i unapređenja njihovog položaja u svim sferama društva, sve poslanice 27. saziva Skupštine formirale Ženski klub.

Ženski klub se, kako je dodala, posvećeno bavi i pitanjima rodno zasnovanog nasilja, socio-ekonomskog osnaživanja žena, njihovim položajem na trištu rada i zdravstvenom zaštitom.

„Važan cilj poslanica je i suočavanje sa kampanjama klevete, govora mržnje i rodno zasnovanog nasilja nad ženama u politici i javnom životu, na čiji porast, nažalost, ni Crna Gora nije imuna“, ukazala je Đurović.

Ona je upoznala prisutne sa izmjenama Poslovnika Skupštine Crne Gore, koje propisuju da jedno potpredsjedničko mjesto mora biti garantovano ženama.

Đurović je poručila da je neophodno da svi, na nacionalnom i globalnom nivou, dalje podižu svijest o pitanjima rodnih nejednakosti, institucionalne kulture i načina na koji su žene predstavljene u javnom prostoru, kao i da ukazuju na uzore koji inspirišu na aktivizam.

