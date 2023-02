Đurović: Stojimo na raspolaganju Turskoj za svaki dalji vid pomoći

Podgorica, (MINA) – Crna Gora stoji na raspolaganju Turskoj za svaki dalji vid pomoći, poručila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović na sastanku sa turskim ambasadorom u Podgorici Barišom Kalkavanom.

Đurović je izrazila saučešće Kalkavanu povodom ogromnog broja žrtava razornog zemljotresa, koji je pogodio jugoistok Turske i Sirije 6. februara.

„Crna Gora u ovim teškim vremenima stoji uz Tursku i naše misli su uz prijateljski turski narod“, rekla je Đurović.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Đurović je naglasila značaj savezničkih i partnerskih odnosa dvije zemlje, koji posebno dobijaju na značaju u kriznim trenucima.

„Ističući pomoć koju je Turska prva uputila Crnoj Gori tokom Kovid-19 pandemije, Đurović je podvukla da stojimo na raspolaganju za svaki dalji vid pomoći“, kaže se u saopštenju.

U skladu sa tim, kako je navela, Crna Gora je među prvim zemljama ponudila pomoć Turskoj i uputila Tim za traganje i spašavanje od 23 člana.

Đurović je čestitala Kalkavanu stupanje na dužnost i kazala da je uvjerena da će u periodu njegovog mandata odnosi Crne Gore i Turske biti dodatno unaprijeđeni.

Ona je podsjetila da su u prethodnom periodu intenzivirani susreti i zvanične, odnosno radne posjete Turskoj na najvišem i visokom nivou.

Đurović je istakla posjetu turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana Crnoj Gori, u avgustu 2021. godine, kao značajan podsticaj sveukupnom razvoju saradnje.

Ona je pozdravila organizaciju trećeg Antalijskog diplomatskog foruma, koji će biti održan u martu, a koji je izuzetna prilika za povezivanje i razmjenu mišljenja lidera i zvaničnika iz svih krajeva svijeta, posebno u kontekstu prevazilaženja teških izazova.

Đurović je ukazala da odlične bilateralne odnose treba dalje unapređivati u ekonomskoj oblasti.

Ona je dodala da je zadovoljna zbog značajnog prisustva i iskazanog interesa turskih kompanija koje doprinose daljem širenju privredne saradnje između Crne Gore i Turske.

Đurović je istakla da postoji sve dinamičnija saradnja u domenu turizma i ocijenila pozitivnim i perspektivnim uvođenje nove avio-linije od Istanbula prema Tivtu.

Ona je kazala da je saradnja u oblasti zdravstva uspješna i ocijenila da je nedavno otvaranje Centra za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju u Podgorici, turskog renomiranog zdravstvenog brenda “Romatem” naročito korisno.

Đurović je naglasila da postoji veliki potencijal za saradnju u oblasti poljoprivrede, koji je podstaknut potpisivanjem sporazuma o saradnji u julu prošle godine kojim je Crnoj Gori omogućeno da izvozi poljoprivredne proizvode u Tursku po preferencijalnim uslovima.

Ona je zahvalila Turskoj na kontinuiranom stipendiranju studenata iz Crne Gore na tamošnjim univerzitetima i istakla da je to velika prilika za mlade ljude da stiču znanja i vještine u jednoj tako uspješnoj zemlji.

„Potencirajući postojanje mnogobrojne crnogorske iseljeničke zajednice u Turskoj, koja je važan most zbližavanja i učvršćivanja veza između dvije zemlje, Đurović je podsjetila da Crna Gora ima ambasadu u Ankari, generalni konzulat u Istanbulu i pet počasnih konzulata“, kaže se u saopštenju.

To, kako je navela, predstavlja najrazgranatiju diplomatsku mrežu koja Crna Gora ima u nekoj drugoj zemlji.

Kalkavan je zahvalio Đurović na prijemu i izrazima saučešća.

On je kazao da je uvjeren da će turski narod iz velike tragedije koja ga je zadesila izaći još snažniji.

Kalkavan je upoznao Đurović sa trenutnom situacijom u pogođenim oblastima i zahvalio na ogromnoj pomoći koju su Crna Gora i njen narod među prvima pružili Turskoj.

On je rekao da je cilj njegove diplomatske misije unapređenje odnosa između Crne Gore i Turske.

Kalkavan je istakao da su planirani brojni projekti iz oblasti medicine, turizma, obrazovanja i drugih sfera koji će dodatno osnažiti već dobru saradnju između dvije države.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS