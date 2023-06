Đurović: Potreban svakodnevni rad i ozbiljna strategija

Podgorica, (MINA) – Da bi Crna Gora postala istinska ekološka država potreban je svakodnevan rad i ozbiljna strategija, ocijenila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović povodom 5. juna Međunarodnog dana zaštite životne sredine.

Đurović je građanima čestitala Međunarodni dan zaštite životne sredine, navodeći da taj datum treba da podsjeti ljude širom planete da lični izbori oblikuju svijet oko nas i da naše svakodnevne odluke kao potrošača imaju ogroman uticaj na životnu sredinu.

Đurović je podsjetil da je usvajanjem Deklaracije na Žabljaku, 20. septembra 1991. godine, Crna Gora postala prva ekološka država na svijetu.

“Na taj način smo poslali poruku da smo svjesni prirodnih ljepota kojima raspolažemo, iako tokom godina nismo uradili mnogo da bismo status ekološke države i opravdali”, rekla je Đurović.

Ona smatra da raznolikost flore i faune, blizina mora i planina, bogatstvo rijekama i jezerima čine Crnu Goru jednom od najljepših država na svijetu i daju joj draž zbog koje hiljade turista svake godine posjećuju našu zemlju.

Đurović je kazala da je, da bi Crna Gora postala istinska ekološka država, potreban svakodnevan rad i ozbiljna strategija kako bi bilo spriječeno širenje divljih deponija, devastacija riječnih tokova, krivolov, ilegalna sječa šuma, smanjenje emisija štetnih gasova i povećana upotreba obnovljivih izvora energije.

“U to ime, pozivam sve građanke i građane da zajedno doprinesemo očuvanju naše zajedničke kuće jer je briga o zaštiti životne sredine čin patriotizma, koji dokazuje da voljeti svoju zemlju znači ostaviti je čistijom i ljepšom za buduća pokoljenja”, poručila je Đurović.

