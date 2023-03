Đurović: Parlament nastavlja sa radom

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore nastaviće sa radom, kazala je predsjednica parlamenta Danijela Đurović, dodajući da je Zakonom o izboru odbornika i poslanika definisano da mandat poslanicima prestaje sa konstituisanjem novog skupštinskog saziva.

Đurović je to kazala novinarima u parlamentu nakon otvaranja izložbe „Pričam ti priču“.

Upitana kako komentariše mišljenja nekih pravnika da nakon donošenja ukaza o raspuštanju po sili zakona i Ustava prestaje mandat poslanicima, ona je rekla da upravo Zakon o izboru odbornika i poslanika jasno kaže da mandat poslanicima prestaje sa konstituisanjem novog saziva parlamenta nakon izbora.

„Poslanici su u potpunosti u mandatu sve dok ne bude konstituisan novi saziv nakon izbora. Prema tome, apsolutno ne stoji ta teza“, navela je Đurović.

Ona je ukazala da je to praksa i u nekim drugim državama, i to članicama Evropske unije.

„Postavila bih pitanje upravo stručnoj javnosti, da mi kažu, s obzirom na to da su 2. aprila izbori za predsjednika države, pred kim će i gdje će novi predsjednik položiti zakletvu i kako će započeti mandat ako parlament ne radi“, navela je Đurović.

Ona je dodala da parlament možda ne bi donosio budžet, da je kraj godine.

„Ali, parlament apsolutno nastavlja da radi. Očekujemo da u maju, kad je i predviđeno, pred ovim sazivom parlamenta novi predsjednik položi zakletvu i tako započene svoj mandat“, kazala je Đurović.

Upitana da li to znači da će izbjegavati razmatranje nekih zakona koji su od krucijalnog značaja, ona je rekla da će se u okviru Kolegijuma dogovarati o svim temama koje će parlament razmatrati u narednom periodu.

Na pitanje novinara da li ima legitimitet da za 4. april sazove sjednicu na čijem dnevnom redu je predlog za skidanje imuniteta poslanicima Demokratske partije socijalista i Socijaldemokrata, Đurović jej odgovorila da je sjednica zakazana dan prije nego je predsejdnik Crne Gore Milo Đukanović donio ukaz o raspuštanju.

„Tako da ne vidim da je to sporno na bilo koji način. Nijesmo zaista ni imali potrebu da to bude razmatarno u okviru vanrednog zasijedanja“, dodala je Đurović.

Ona je kazala da je dogovoreno da ta tačka ne bude na dnevnom redu na sjednici Skupštine na Cetinju, već na prvoj narednoj.

Upitana šta očekuje od drugog kruga predsjedničkih izbora, Đurović je odgovorila da prvenstveno očekuje demokaratiju na najvišem mogućem nivou i da najbolji kandidat pobijedi.

„Mislim da je potpuno jasno, smatram da je u Crnoj Gori krenuo talas promjena i te promjene treba da budu vidjljive i 2. aprila“, navela je Đurović.

