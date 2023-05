Đurović: Odnosi Crne Gore i Bugarske za primjer

Podgorica, (MINA) – Dobri odnosi Crne Gore i Bugarske ostaju za primjer ostalim balkanskim državama, ocijenila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Ona je na Tviteru/Twitter objavila da je imala srdačan susret sa predsjednikom Narodne skupštine Bugarske Rosenom Željazkovim i bugarskim predsjednikom Rumenom Radevim.

“Dobri i prijateljski odnosi dvije zemlje ostaju za primjer ostalim balkanskim državama, a prostor za saradnju u oblastima ekonomije, turizma, kulture i obrazovanja daje šansu za još čvršće povezivanje naših naroda”, navela je Đurović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS