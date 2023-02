Đurović: Crnogorski spasioci dokazali hrabrost i odlučnost

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je ponosna na spasioce koji su još jednom dokazali svoju hrabrost i odlučnost da pruže podršku svakome ko se nađe u nevolji, kazala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Ona je poželjela je dobrodošlicu pripadnicima Tima za traganje i spašavanje koji su se jutros vratili iz zemljotresom pogođene Turske.

“Odajem priznanje našim herojima koji su bezrezervno pomagali prijateljima koje je zadesila ova velika tragedija, spasili dva života i tako još jednom dokazali svoju hrabrost i odlučnost da pruže podršku svakome ko se nađe u nevolji”, navela je Đurović na Tviteru /Twiter/.

Kako je dodala, Crna Gora je ponosna na njih.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS