Đurović: Crna Gora posvećena dobrosusjedskoj saradnji

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, u okviru vanjskopolitičkih prioriteta, ostaje posvećena dobrosusjedskoj saradnji, što potvrđuje učešćem u radu više od 30 regionalnih inicijativa, kazala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Đurović je to rekla u razgovoru sa novoimenovanim ambasadorom Bugarske u Crnoj Gori, Stefanom Dimitrovim.

Đurović je čestitala Dimitrovu izbor za ambasadora, dodajući da je uvjerena da će saradnja između dvije države biti dodatno osnažena tokom njegovog mandata.

Ona je pozdravila prijateljske i sadržajne bilateralne odnose zasnovane na bogatim istorijskim i kulturnim vezama.

Đurović je kazala da je zadovoljna što je, i nakon pandemije koronavirusa, nastavljen frekventan politički dijalog između Crne Gore i Bugarske.

„Dinamika posjeta na najvišem nivou predstavlja potvrdu snažnog partnerstva i savezništva, kao i obostranog opredjeljenja ka daljem jačanju ukupnih relacija“, rekla je Đurović.

Ona je istakla značaj parlamentarne saradnje, dodajući da postoji spremnost za produbljivanje kontakata, naročito sa poslanicima koji su aktivni u odborima nadležnim za evropske poslove i međunarodne odnose.

Đurović je kazala da očekuje da će doći do intenzivnije saradnje između dva zakonodavna doma, a posebno između grupa prijateljstva, koja, zbog pandemije koronavirusa, tokom prethodne dvije godine nije razvijena u punom kapacitetu.

„Ona je informisala sagovornika da Crna Gora, u okviru vanjskopolitičkih prioriteta, ostaje snažno posvećena dobrosusjedskoj saradnji, što potvrđuje učešćem u radu više od 30 regionalnih inicijativa, dok su od naročitog značaja aktivnosti u kojima učestvujemo zajedno sa ostalim članicama Berlinskog procesa“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Đurović zahvalila na dosadašnjoj političko-ekspertskoj podršci Bugarske evropskoj integraciji Crne Gore i prijateljskom senzibilitetu u razumijevanju izazova.

Đurović je istakla da je Bugarska, kao jako dobar poznavalac prilika na Zapadnom Balkanu, uvijek bila predan zagovornik crnogorskog evropskog puta i pravičnog i korektnog vrednovanja rezultata koji će nas preporučiti za punopravno članstvo u Evropskoj uniji (EU).

Ona je zahvalila i na dosadašnjoj podršci u okviru programa razvojne saradnje, brojnim donacijama u borbi protiv koronavirusa i velikoj pomoći crnogorskim bolnicama i domovima zdravlja tokom trajanja pandemije.

Đurović je podsjetila da je Crna Gora uspostavila pravni okvir za privlačenje digitalnih nomada, i dodala da bi bila cijenjena razmjena iskustava sa Bugarskom.

Ona je kazala da je zadovoljna što su tokom trajanja aktuelnog saziva parlamenta izabrane tri sutkinje Ustavnog suda, uz mogućnost da 4. aprila bude izabran i četvrti sudija, kao i zato što su izabrani članovi Tužilačkog savjeta i pokrenut postupak izbora članova Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.

Dimitrov je, kako se navodi, naglasio da mu je zadovoljstvo zbog prvog zvaničnog susreta sa Đurović, ističući da su odnosi dvije zemlje tradicionalno dobri i prijateljski.

„On je kazao da će dati maksimalan doprinos da odnosi između Crne Gore i Bugarske tokom njegovog mandata budu dodatno poboljšani i unaprijeđeni“, kaže se u saopštenju.

Dimitrov je ocijenio da akcenat treba staviti na brojne mogućnosti saradnje, naročito u oblastima ekonomije, turizma, kulture, obrazovanja i nauke.

„Sagovornici su konstatovali da, osim u tim oblastima, postoji puno prostora za saradnju i na mnogim drugim poljima, te da on treba da bude iskorišćen na korist građana obje države“, naveli su iz Skupštine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS