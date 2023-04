Đurović: Crna Gora posvećana postizanju zdravlja za sve

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ostaje posvećena zajedničkom cilju – postizanju zdravlja za sve, poručila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Ona je čestitala Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) na 75 godina izuzetnog rada na poboljšanju zdravlja i dobrobiti svakog čovjeka, kao i dobrog zdravstvenog stanja za sve.

„Crna Gora ostaje posvećena našem zajedničkom cilju – zdravlje za sve, što je preduslov za ispunjeni život u mirnom, naprednom i održivom svijetu“, rekla je Đurović.

Ona je kazala da je sada kritični trenutak kada su svi suočeni sa mnogim složenim izazovima, klimatskim, demogarfskim, ekonomskim i političkim, a koji utiču na zdravlje i blagostanje.

„Partnerstvo i saradnja zasnovani na nacionalnom jedinstvu, solidarnosti i aktivnostima utemeljenim u nauci, jedini su način da obezbijedimo održiva rješenja za izazove našeg vremena“, rekla je Đurović.

Ona je zahvalila direktoru SZO Tedrosu Adhanom Gebrejesusu na vizionarskom i inspirativnom liderstu.

„Kao i na tome što ste nas ujedinili u naporima da izgradimo bezbjedniji i zdraviji svijet za sve nas“, dodala je Đurović.

