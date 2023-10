Đuričković: Stavovi Milatovića u sukobu sa EU

Podgorica, (MINA) – Odnos predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića prema porukama koje stižu iz Vašingtona i Brisela, nije u saglasju sa evropskom politikom i agendom, ocijenile su Socijaldemokrate (SD).

Milatović je ranije danas, govoreći o amandmanu koji je izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula podnio na izvještaj o Crnoj Gori, a u kojem se navodi da bi popis trebalo održati kada se završi politički zastoj u državi, rekao da ne bi volio da je Picula zloupotrijebljen od nekih lokalnih političara „da bude njihov mikrofon u EP”.

Sekretar SD-a Miloš Đuričković je u reagovanju naveo da je problem Milatovića što su njegovi stavovi više u saglasju sa Moskovom i Beogradom nego sa Briselom i Vašingtonom.

„Otuda i nervozna reakcija na najavljenu aktivnost Picule i Evropskog parlamenta“, dodao je Đuričković.

Prema njegovim riječima, najavljeni sastav 44. Vlade Crne Gore je pređena crvena linija, i u suprotnosti sa onim što je politika zapadnih partnera.

„Maske padaju i Milatovićev odnos prema porukama koje dobijamo od Vašingtona i Brisela, nije u saglasju sa evropskom politikom i agendom“, istakao je Đuričković.

On je kazao da odnos Milatovića nije ni u saglasju sa onim što je govorio u izbornoj kampanji, „čime je prevario građane Crne Gore“.

„Nama je to jasno odavno, a dodatno potvrđeno sastavom njegovog kabineta i sastavom lokalne vlasti u Podgorici, gdje je Milatović u ulozi konsultanta“, naveo je Đuričković.

On je kazao da je stav Milatovića o popisu stanovništva dokaz da on nije predsjednik svih crnogorskih građana, već potparol antievropskih i destruktivnih snaga u Crnoj Gori.

„Džaba jeftin marketinški potez o njegovoj crnogorskoj etničkoj pripadnosti kad, jedan na jedan, ponizno spušta glavu pred izjavama o posrbaljavanju Crne Gore. Tu nema ništa crnogorskog“, zaključio je Đurićković.

