Đurašković: Tražimo odgovornost nadležnih i odgovore na brojna pitanja

Podgorica, (MINA) – Cetinje je, u najtežim trenucima za taj grad, pokazalo svoje najveće vrijednosti – solidarnost i saosjećanje, kazao je gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković.

On je, u izjavi povodom tri godine rada gradske uprave, naveo da je to bio i period velikih iskušenja i tuge kada su kao zajednica pretrpjeli nenadoknadive gubitke tokom dvije nezapamćene tragedije koje su zadesile Cetinje.

“U najtežim trenucima za naš grad, Cetinje je pokazalo svoje najveće vrijednosti – solidarnost, saosjećanje i snagu da čuvamo uspomenu na naše nevino stradale sugrađanke i sugrađane i da kroz svaki korak naprijed doprinesemo jačanju zajednice”, naglasio je Đurašković.

On je poručio da traže odgovornost nadležnih i odgovore na brojna pitanja, sprovodeći brojne preventivne mjere i aktivnosti kako se takvi tragični događaji nikada više ne bi desili.

Đurašković je naveo da su u protekle tri godine, vođeni jasnom vizijom i predanim radom, ostvarili značajne rezultate za Cetinje i sve njegove građane.

“Osvrćući se na ovaj period, ponosno možemo reći da su prethodne tri godine bile obilježene brojnim izazovima, ali i istrajnošću i zajedničkim trudom kako bismo Cetinje učinili još poželjnijim mjestom za život, rad i razvoj”, rekao je Đurašković.

On je kazao da su gradili i rekonstruisali putnu i javnu infrastrukturu, otvorili nove sportske sadržaje i brojna igrališta, kao i da su posvećeno radili na razvoju seoskog područja, otvaranju novih radnih mjesta i kreiranju nove turističke ponude.

Đurašković je istakao da su, istovremeno, vodili odgovornu socijalnu politiku kroz brojne programe podrške.

“Poput besplatnog vrtića za najmlađe sugrađane, besplatnog prevoza za penzionere, finansiranja troškova medicinski potpomognute oplodnje i drugih inicijativa koje imaju za cilj da utiču na demografsku sliku i podstaknu mlade ljude da ostanu, zasnuju porodice i grade budućnost upravo u našem gradu”, naveo je Đurašković.

On je kazao da su ponosni na sve što su postigli.

“Svjesni izazova koji su pred nama, više nego ikada ranije moramo pokazati da imamo snage i energije da idemo naprijed i gradimo budućnost na temeljima odgovorne i stabilne politike”, naveo je Đurašković.

Zato će, kako je poručio, nastaviti da ulažu u Cetinje i realizuju važne investicije o kojima su sanjale generacije Cetinjanki i Cetinjana, poput otvaranja hotela Lokanda.

Đurašković je dodao da će to značajno doprinijeti turističkoj valorizaciji, ekonomskom razvoju i otvaranju novih radnih mjesta.

“Naš zadatak je da gradimo modernu, snažnu i prosperitetnu prijestonicu, koja ima potencijal da bude primjer najbolje političke kulture, zajedništva i konstruktivnog dijaloga”, istakao je Đurašković.

On je poručio da će se svom snagom i ličnim zalaganjem truditi da Cetinje bude upravo takav primjer i nastojati da u svakom trenutku politika bude sredstvo povezivanja, razumijevanja i zajedničkog rada u interesu svih građana.

“Obećavam da će nas, kao i do sada, voditi bezuslovna ljubav prema našem gradu i Crnoj Gori – ljubav koja traje, koja nas oblikuje i daje snagu da gradimo budućnost dostojnu nasljeđa koje smo dobili i još snažnije i odlučnije radimo za Cetinje”, naveo je Đurašković.

