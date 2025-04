Đurašković: Ostavke odbornika DPS-a jeftina reklama pred izbore

Podgorica, (MINA) – Ostavke dijela odbornika Demokratske partije socijalista (DPS) u cetinjskom parlamentu samo su jeftina reklama pred izbore, ocijenio je gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković.

On je podsjetio da se se mandat aktuelnom sazivu lokalnog parlamenta svakako završava za par mjeseci.

“Dakle, ostavka na par mjeseci pred kraj mandata nije ništa drugo nego početak predizborne kampanje”, naveo je Đurašković na Fejsbuku /Facebook/.

Kako je rekao, umjesto zajedništva, borbe za grad i građane i podrške da zajedno mijenjaju stvari na bolje u Cetinju, odbornici DPS-a su još jednom potvrdili da ih zanimaju jedino izbori i borba za vlast.

Prema riječima Đuraškovića, čudno je da cijeli DPS ne podnese ostavku u državnom parlamentu koji je, za razliku od cetinjskog i gradske uprave, upravo nadležan za bezbjednost u zemlji, pa i na Cetinju.

“Ipak, bez obzira na sve, ponovo pozivam na zajedništvo i borbu za Cetinje kao što sam to radio tokom cijelog mandata. Ruka je pružena, vazda za dobro Cetinja”, rekao je Đurašković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS