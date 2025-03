Đurašković: Mandić da prepusti vođenje sjednice nekom od potpredsjednika

Podgorica, (MINA) – Gradonačelnik Prijestonice Cetinje Nikola Đurašković pozvao je predsjednika Skupštine Andriju Mandića da vođenje sjednice Skupštine prvog redovnog proljećnjeg zasijedanja prepusti nekom od pet potpredsjednika.

Iz Skupštine su saopštili da se Đurašković obratio pismom Mandiću povodom činjenice da je planirano da prva redovna sjednica proljećnog zasijedanja bude održana u zgradi Prijestonice Cetinje i da njome predsjedava Mandić, u skladu sa praksom održavanja prvih redovnih sjednica proljećnog i jesenjeg zasjedanja.

“Skupština Prijestonice jednoglasno je donijela “Zaključke o stavovima i izjavama Mandića o Prijestonici i njenim građanima” 7. novembra prošle godine, sa jasno iskazanim neslaganjem zbog načina na koji tretirate naš grad i stanovnike Cetinja”, podsjetio je Đurašković.

On je kazao da je Mandić, javno, u više navrata, grubo povrijedio dostojanstvo, ugled i čast Prijestonice i njenih građana i zbog toga je traženo izvinjenje, koje do sada nije našao za shodno da uputi.

“Polazeći od ovih činjenica, kao i želje da se bilo čime ne ugrozi funkcionisanje i redovan rad Skupštine, ali i ne ugrozi mir i spokoj građana Cetinja, pozivam vas da vođenje sjednice Skupštine toga dana prepustite nekom od pet potpredsjednika koji po Ustavu i Poslovniku o radu Skupštine imaju pravo da to urade umjesto Vas”, naveo je Đurašković.

On je kazao da je Mandić imao dovoljno vremena da promijeni “štetan i potcjenjivački narativ o našem gradu i našim sugrađanima da ste željeli”.

“Kako je očigledno da ne postoji želja da se on promijeni, onda je jasno da je ovo rješenje jedino moguće u ovom trenutku”, zaključio je Đurašković.

