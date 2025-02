Đuranović tužila Skupštinu

Podgorica, (MINA) – Razriješena sutkinja Ustavnog suda Dragana Đuranović tužila je Skupštinu Crne Gore jer joj je konstatovala prestanak sudijske funkcije shodno Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), a ne po Zakonu o radu.

Kako prenose Vijesti, Đuranović u tužbi koju je 12. februara podnijela podgoričkom Osnovnom sudu, traži izricanje privremene mjere kojom bi bila vraćena na funkciju do pravosnažnog okončanja postupka.

Ona traži i da sud utvrdi da je Skupština “diskriminatorski postupala prema njoj po osnovu starosne dobi”.

U tužbi se navodi da su postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova za prestanak njene funkcije, kao i akti kojima je utvrđena navodna njihova ispunjenost, suprotni Ustavu, Zakonu o Ustavnom sudu i poslovnicima Skupštine i Ustavog suda.

Parlament je 17. decembra konstatovao prestanak funkcije Đuranović, a nakon što je Ustavni odbor donio zaključak da je Đuranović stekla uslov za penziju po Zakonu o PIO.

Penzionisanju Đuranović oštro se protivila opozicija, a neslaganje u vezi sa penzionisanjem Đuranović dovelo je do blokade parlamenta.

