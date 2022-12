Đukanović: Vlast u Crnoj Gori u potpunosti ignoriše Evropu

Podgorica, (MINA) – Vlast u Crnoj Gori je neodgovorna prema nacionalnim interesima i u potpunosti ignoriše Evropu, ocijenio je predsjednik države Milo Đukanović, dodajući da je država zbog unutrašnjih problema nesposobna da efektuira reformske napore na putu ka Evropskoj uniji (EU).

Đukanović je, na konferenciji “Ruska agresija na Ukrajinu – Refleksija na Zapadni Balkan”, koju su organizovali njemačka fondacija Konrad Adenauer i Atlantski savez Crne Gore, kazao da je izbijanje rata u Ukrajini za njega bilo iznenađenje, i da je vjerovao da do njegovog rasplamsavanja neće doći.

“Izgledalo je da je predsjednik Rusije Vladimir Putin sve svoje ciljeve ostvario prije početka rata u Ukrajini. Međutim, iz dana u dan vidimo da tu zapravo nema nikakve racionalnosti”, rekao je Đukanović.

Na pitanje da li će se situacija i svijet vratiti u stanje prije izbijanja rata u Ukrajini, Đukanović je rekao da se to neće desiti.

“Svijet nakon 24. februara nije i nikada neće biti isti. Prisustvujemo porađanju novog globalnog poretka, i svjedočimo stvaranju nove geopolitičke arhitekture. Politika koju promoviše Putin je pokušaj istorijskih revizionizma, i pokušaj povratka Hladnog grata”, rekao je Đukanović.

On je poručio da Evropa zbog toga mora da jasnije definiše vanjsku i bezbjednosnu politiku.

Đukanović je naveo da je Rusija 2016. godine državnim udarom pokušala da spriječi da Crna Gora postane članica NATO-a i naveo da je ista poruka sada i Ukrajini “nemate pravo da budete dio slobodne budućnosti bez naše saglasnosti”.

Prema njegovim riječima, tamo gdje izostane vodeća uloga Evrope i NATO-a, ubacuje se neko drugi.

“U taj prostor se ubacila Rusija, finansirajući nacionalisičke politike. Danas je nacionalizam u zamahu, i plašim se da nije bezazlen. Plašim se da je u stanju ne samo da ugrozi budućnost, nego i stabilnost regiona”, dodao je Đukanović.

Đukanović je ocijenio da će se rat u Ukrajini završiti, ali da će trebati niz godina da se Evropa vrati u pređašnje stanje.

On je kazao da se promjena vlasti u Crnoj Gori dogodila u vremenu zaoštravanja odnose Istoka sa Zapadom.

Komentarišući to da li će biti više geopolitike u politici proširenja, Đukanović je kazao da niko ne treba da misli da on previđa odgovornost na Zapadnom Balkanu zbog zastoja na evropskom putu, ali smatra da je primarna odgovornost na Evropskoj uniji (EU).

“Zapadni Balkan je specifičan region koji nažalost istorijski zaostaje i ovdje se ljudi ne rađaju sa evropskim vrijednostima, zato je jako važan podsticaj Evrope”, kazao je Đukanović i dodao je odgovornost obostrana.

On je kazao da podržava pristup EU da nema ulaska bez realizovanih reformi i dodao da je to pravilo na kojem Evropa mora istrajati, kao što mora istrajati na principu regate.

“Samit u Tirani je poslao pozitivnu poruku kada je u pitanju politika proširenja. Odavno nijesam čuo jednoglasniju poruku lidera zemalja EU da države Zapadnog Balkana imaju perspektivu članstva u EU”, kazao je Đukanović.

On smatra da je Crna Gora u idealnoj prilici da efektuira reformske napore.

“Crna Gora pokazuje sada nesposobnost da to iskoristi zbog unutrašnjih problema”, ocijenio je Đukanović.

Sada se, kako je naveo, postavlja pitanje naših društava da iskoriste šansu koju je Evropa spremna da pruži zemljama Zapadnog Balkana.

Đukanović je rekao da država mora da nastavi sa usvajanjem evropskih vrijednosti.

“Nakon jučerašnjeg dana moralo bi biti jasnije na svim adresama da mi trenutno imamo vlast koja nije samo neodgovorna prema nacionalnim interesima Crne Gore, obavezi svakog političkog igrača da održava odnose na relaciji vlasti – opozicija, te da je ovdje riječ o potpunom ignorisanju Evrope”, ocijenio je Đukanović.

On je, odgovarajući na pitanje kako da se izađe iz situacija poput ponavljajućih lokalnih izbora u Šavniku, izglasavanja izmjena Zakona o predsjedniku, neizbora sudija Ustavnog suda rekao da “dobijamo jasnu poruku – ne zanima nas”.

“Ona je očekivana jer dolazi iz ruskog krila. Ovo nije izum Demokrata i URA-e već izum proruske strukture koja se zove Demokratski front, a ostali je, iz svojih kalkulantskih razloga, slijede. Ovo jeste najprije crnogorsko pitanje, ali nije samo to jer moramo udružiti snage”, istakao je Đukanović.

Đukanović je poručio da se mora naći način da se pobijedi ruska politika u Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS