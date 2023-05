Đukanović: Važno da Njemačka pojača prisustvo u regionu

Podgorica, (MINA) – Budućnost Zapadnog Balkana zavisi od onoga što će biti vanjskopolitički uticaj na region, zbog čega je veoma važno da Njemačka pojača svoje prisustvo, kazao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

On je na Tviteru /Twitter/ naveo da je imao veoma dobar i otvoren razgovor sa njemačkim ambasadorom u Podgorici Peterom Feltenom o saradnji Crne Gore i Njemačke i aktuelnim procesima u Crnoj Gori i regionu.

“Izuzetno cijenimo politiku Njemačke prema Crnoj Gori i Zapadnom Balkanu. Čvrsto uvjeren da budućnost Zapadnog Balkana zavisi od onog što će biti vanjskopolitički uticaj na region, zbog čega je veoma važno da Njemačka pojača svoje prisustvo”, rekao je Đukanović.

On je naveo da se saglasio sa Feltenom da će predstojeći susret sa predsjednikom Njemačke Frankom Valterom Štajnmajerom biti prilika za detaljan osvrt na aktuelne procese i perspektivu regiona u komplikovanom geopolitičkom kontekstu.

