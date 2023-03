Đukanović: U Tuzima i Crnoj Gori vodi se važna politička bitka

Podgorica, (MINA) – Glasom za koaliciju Pravim putem, koju čine Demokratska partija socijalista (DPS), Socijaldemokrate, Bošnjačka stranka i Demokratske unije Albanaca, građani Tuzi doprinose stabilnosti i sveobuhvatnom razvoju te opštine, ocijenio je predsjednik DPS-a Milo Đukanović.

Kako je saopšteno iz DPS-a, u Tuzima je sinoć u susret lokalnim izborima u toj opštini, a u sklopu predizbornih aktivnosti Đukanovića, održana tribina.

Đukanović je, govoreći o predstojećim lokalnim izborima u Tuzima i redovnim predsjedničkim, kazao da se u ovom trenutku i u toj opštini i Crnoj Gori vodi jedna vrlo važna politička bitka.

„Nakon što smo, zahvaljujući našoj i politici naših koalicionih partnera, donijeli zakon kojim su građani Tuzi ostvarili ono što je bila njihova želja – samostalnost opštine, bili su prvi lokalni izbori na kojima je pobjedu odnijela nama konkurentska koalicija“, rekao je Đukanović.

On je dodao da tu sa njihove strane nije bilo nikakvog prigovora, jer su demokratska koalicija.

Kako je naveo Đukanović, građani Tuzi su tako željeli u tom trenutku.

„Nastavili smo da dobrobitno doprinosimo dobru građana Tuzi i prosperitetu te opštine”, kazao je Đukanović.

On je rekao da su danas, četiri godine kasnije, u prilici da opet svoje kvalitete stave na procjenu i ocjenu javnosti Malesije.

Đukanović je dodao da se tog suda ne plaše ni ovog puta.

„Vrlo sam zadovoljan mudrom odlukom lokalnih odbora četiri partije koje su se odlučile da baš u ovakvom formatu, kao koaliciona lista, nastupe na drugim po redu redovnim lokalnim izborima u Tuzima“, naveo je Đukanović.

On je kazao da je jako dobro da ta koaliciona lista uključuje dvije građanske i dvije nacionalne partije, i da na taj način pokazuju da nema nikakve isključivosti.

Đukanović je rekao da žele da u duhu tolerancije njeguju odnose sa partijama koje su možda u svom osnovnom profilu različite, ali imaju zajedničku karakteristiku – odgovornu brigu za dobrobit Crne Gore.

„Varaju se svi koji misle da im je dovoljno prostrano u okviru nacionalnih torova. Varaju se zato što zapravo ne znaju koliko je bogatiji život sa različitostima”, naveo je Đukanović.

On je rekao da se u jeku predizborne kampanje otrgnu i preteške riječi, i istakao da je ponosan na to što se sinoć nije čula nijedna uvrijedljiva ili netačna riječ na račun političkih konkurenata.

“Nažalost, bili smo u prilici da ovih dana čujemo i vrlo netačne i vrlo opasne riječi na račun DPS-a i ove koalicije“, naveo je Đukanović.

On je kazao da je bio iznenađen kada je pročitao od nekih njihovih konkurenata na ovim izborima da je DPS zahvaćen antialbanskom histerijom i da mrzi Malesiju.

Đukanović je rekao da se zapitao ima li ijednog dokaza za takve ocjene.

„Da li smo antialbansku histeriju pokazali time kada smo 1998. godine napravili građansku koaliciju koja traje do dana današnjega sa tada jednom albanskom nacionalnom partijom, a sada sa svim albanskim nacionalnim partijama koje imaju parlamentarni status“, upitao je Đukanović.

On je pitao da li se ta antialbanska histerija pokazala time što su uvijek, pa čak i kada su mogli da bez albanskih nacionalnih partija sastavljaju vladu, pozivali ih da budu sa njima.

„Tvrdeći da nije sve u matematici i da je politička mudrost, i tada kada matematički i nije neophodno, da budemo u koaliciji, ostanemo zajedno da učvršćujemo povjerenje i prijateljstvo, i da time učvršćujemo temelj građanske Crne Gore i njene multietničke demokratije“, dodao je Đukanović.

On je pitao da li je možda pokazatelj antialbanske histerije to kada su 1999. godine otvorena vrata Crne Gore za preko 100 hiljada ljudi sa Kosova.

Đukanović je upitao da li je dokaz antialbanske histerije kada je DPS prošle godine dao podršku manjinskoj vladi na čijem je čelu pripadnik albanskog naroda u Crnoj Gori.

„I napokon, jesmo li slučajno tu mržnju prema

Malesiji pokazali time što smo upravo mi bili nosioci politike koja je Tuzima obezbijedila samostalnu opštinu“, naveo je Đukanović.

On je poručio da je, koliko god bila važna predizborna kampanja i borba za vlast, potrebno čuvati se i kloniti se teških riječi.

„Znamo koliko je ta međunacionalna i međuvjerska tolerancija krhka na Balkanu. Znamo kako nas sa svih strana vrebaju nacionalizmi, velikodržavni nacionalizmi koji žele da rasparčaju, da raskomadaju Crnu Goru”, upozorio je Đukanović.

On je kazao da ne sumnja da će građani Malesije i ovog puta na izborima odlučiti pametno, odgovorno i da će, kakva god ta odluka da bude, prihvatiti je i nastaviti da odgovorno rade za dobrobit Tuzi i građana te opštine.

„Vjerujem naravno da bi najbolje za tu opštinu bilo da ova koalicija koja predstavlja zaista veoma dobru, uglednu reprezentaciju raznih političkih partija sastavljena i od mladih i od iskusnih ljudi, sastavljena od ljudi različitih stručnih profila, dakle, da ta politika dobije podršku na ovim izborima“, rekao je Đukanović.

On je dodao da je ubijeđen da bi to obezbijedilo jednu novu etapu razvoja Tuzi.

„Dakle, zaokružite broj 2, zaokružite koaliciju Pravnim putem, u najboljoj vjeri da ćete time dati doprinos stabilnosti i sveobuhvatnom razvoju vaše opštine”, saopštio je Đukanović.

On je, govoreći o predstojećim predsjedničkim izborima, kazao da su oni mnogo važniji od izbora samo za jednog čovjeka, pa makar to bio i predsjednik države.

Đukanović je ocijenio da su to presudno važni izbori.

„Pobjeda na predsjedničkim izborima znači vjetar u leđa za dobar rezultat na prijevremenim parlamentarnim izborima koji slijede“, kazao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, na tim prijevremenim parlamentarnim izborima Crna Gora mora da dobije odgovornog domaćina kuće.

Đukanović je rekao da su posljednje dvije i po godine bile godine grčevite borbe da se odbrane najveće vrijednosti savremene Crne Gore.

“I odbranili smo ih. Odbranili smo nezavisnost koja je bila napadnuta. Odbranili smo članstvo u NATO, naš evropski put“, kazao je Đukanović.

On je rekao da to nije odbranila ni Vlada Zdravka Krivokapića, ni Vlada Dritana Abazovića.

„Suprotno – one su udarnički radile u korist uništenja Crne Gore. Odbranila je to opozicija, odbranila je to narasla građanska svijest odgovorne Crne Gore“, kazao je Đukanović.

On je poručio da je sada potrebno odbraniti građansku, multietničku, evropsku Crnu Goru.

„A nakon toga možemo nastaviti da se razlikujemo, raspravljamo da vodimo tipično crnogorske ostrašćenje političke dijaloge, ali nikada na štetu naše države”, saopštio je Đukanović.

On je kazao da se prvo mora brzo sanirati, kako je naveo, ogromna šteta koju se napravile dvije vlade od 30. avgusta 2020. godine.

Đukanović je naveo da je ubijeđen „da će tu biti mnogo posla i za pravosudne organe“.

On je poručio da je potrebno hitno se pozabaviti sanacijom štete, ekonomskim razvojem, socijalnom sigurnošću ljudi i stvoriti uslove za kontinuiran rast životnog standarda.

“Vidimo da su geopolitički poremećaji, sukobi na relaciji Istok – Zapad, oživjeli ponovo velikodržavne projekte na Balkanu. Ti velikodržavni projekti, nažalost, pretenduju na životni prostor Crne Gore i nas koji živimo u Crnoj Gori“, kazao je Đukanović.

On je istakao da se mora nastaviti putem odbrane građanske Crne Gore, u uvjerenju da takva Crna Gora nema alternativu.

„I moramo znati da je pouzdana kičma takve Crne Gore snažna građanska partija – DPS, zajedno sa koalicionim partnerima sa kojima je i tokom prethodnog perioda odgovorno vodila računa o interesima države i naših građana”, rekao je Đukanović.

On je naglasio da se mora bez oklijevanja nastaviti evropskim putem.

“Želim da vrlo odgovorno pred vama kažem. Ubjeđen sam da u mom sljedećem predsjedničkom mandatu Crna Gora postaje članica Evropske unije (EU)“, kazao je Đukanović.

On je dodao da to nije jeftina politička propaganda.

„Znamo se mi dobro i znate da ja ne pričam nekontrolisano, čak ni u predizbornim kampanjama. Sve što kažem dobrom odmjerim i jako se potrudim da to bude ispunjeno“, rekao je Đukanović.

On je naveo da to kaže zato što je bio na čelu vlada koje su odgovorno realizovale reforme i jer zna koliko posla je već završeno.

„Znam koliko nam je posla ostalo i znamo kako se taj posao završava. I kažem vam ne treba nam duže od dvije i po do tri godine da taj posao završimo i kažemo EU mi smo spremni za članstvo”, kazao je Đukanović.

Kako je naveo, Crna Gora mora da bude dio EU i ekonomski i demokratski razvijena zemlja.

„Nemojte da našu sudbinu prepuštamo bilo kome drugome. Učinimo ono što treba da učinimo, i 5. i 19. marta. Dajmo novi impuls građanskim Tuzima, građanskoj Crnoj Gori, koji će se dalje razvijati na temelju evropskog sistema vrijednosti“, poručio je Đukanović.

On je dodao da je ubijeđen da će biti tako.

„Želim da sa vama podijelim radost naših pobjeda i 5. i 19. marta”, naveo je Đukanović.

