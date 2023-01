Đukanović u radnoj posjeti Mađarskoj

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović boravi u radnoj posjeti Mađarskoj.

Kako je u srijedu saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović će danas u palati Šandor imati tet-a-tet razgovor sa predsjednicom Mađarske Katalin Novak, koji će nastaviti za radnim ručkom u prisustvu dvije delegacije.

Najavljeno je da će, tokom boravka u Budimpešti, Đukanović imati susret i sa predsjednikom Vlade Mađarske Viktorom Orbanom.

“Na poziv predsjednika borda direktora mađarske kompanije “Foldana” Roberta Bala, koja je na trećem mjestu mađarskih investitora u Crnoj Gori, Đukanović će govoriti na svečanom prijemu povodom obilježavanja 15 godina rada kompanije i biti gost na svečanoj večeri koju priređuju tim povodom”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, posjeta Mađarskoj biće prilika za susrete i sa predstavnicima drugih renomiranih mađarskih kompanija koje posluju u Crnoj Gori.

