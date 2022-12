Đukanović sjutra na Samitu EU – Zapadni Balkan

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović otputovaće sjutra u Tiranu gdje će, na poziv predsjednika Evropskog savjeta Šarla Mišela, učestvovati na Samitu Evropske unije (EU) i država Zapadnog Balkana.

Kako je najavljeno iz Službe za informisanje predsjednika, tokom Samita koji se po prvi put održava u regionu, kao signal pojačanog angažmana EU, Đukanović će imati više bilateralnih susreta.

“Samitu u Tirani prethodi ceremonija potpisivanja izjave o romingu između EU i regionalnih telekomunikacionih operatera”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, ceremoniji će prisustvovati lideri Zapadnog Balkana, Šarl Mišel, predsjednica Evropske komisije Ursula Fon der Lajen i generalna sekretarka Savjeta za regionalnu saradnju Majlinda Bregu.

