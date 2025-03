Đukanović: Rat protiv Ukrajine je rat protiv demokratske Evrope

Podgorica, (MINA) – Evropa mora još snažnije stati u odbranu Ukrajine, mira u svijetu i međunarodnog prava ili će izgubiti smisao svog postojanja, ocijenio je bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

On je, u objavi na društvenim mrežama, kazao da je rat protiv Ukrajine i rat protiv demokratske Evrope, njenog sistema vrijednosti i jedinstva.

Kako je naveo Đukanović, Ukrajinci su, uz ogromnu podršku Evropske unije (EU) i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), tri godine hrabro držali front uz ogromne ljudske žrtve.

“Zato je danas nerazumljivo i apsolutno neprihvatljivo mijenjati narativ o agresoru i žrtvi i teret odgovornosti za trajanje rata i njegove konsekvence adresirati Ukrajini”, kazao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, savršeno je jasno da je svijet pred uspostavljanjem novog geopolitičkog poretka.

“Ne smijemo pristati na to da taj poredak bude zasnovan na nasilju i pravu jačeg”, kazao je Đukanović.

On je poručio da je ovo sudbonosno vrijeme za Evropu.

“Ili će još snažnije stati u odbranu Ukrajine, u odbranu mira u svijetu, međunarodnog prava i multilateralizma, ili će izgubiti smisao svog postojanja”, zaključio je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS