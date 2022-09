Đukanović predložio skraćenje mandata Skupštine

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović podnio je predlog za skraćenje mandata 27. saziva Skupštine Crne Gore, navodeći da se nijesu stekli uslovi da mandat za sastav Vlade povjeri lideru Demosa Miodragu Lekiću.

Đukanović je saopštio da je, koristeći ustavnu mogućnost, podnio i zahtjev za sazivanje vanredne sjednice parlamenta na čijem će dnevnom redu biti Predlog za skraćenje mandata Skupštine.

On je, u obrazloženju predloga za skraćenje mandata Skupštine, naveo da je, saglasno Ustavu, 15. i 16. septembra obavio konsultacije o mandataru za sastav Vlade sa predstavnicima parlamentarnih partija, odnosno koalicija zastupljenih u parlamentu.

On je podsjetio da je razgovarao sa predstavnicima Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije, Bošnjačke stranke, Albanske alternative, Force, Demokratske unije Albanaca, Demokratske partije i Liberalne partije.

Pozivu se, kako je naveo, nijesu odazvali predstavnici Demokratskog fronta, Demokratske Crne Gore, Socijalističke narodne partije i Građanskog pokreta URA.

„Predlog da se mandat za sastav Vlade povjeri gospodinu Miodragu Lekiću, koji mi je juče u ime partija koje su osvojile većinu mandata na izborima 2020. godine uputio gospodin Andrija Mandić, nijesam mogao da prihvatim, jer smatram da se za to nijesu stekli svi neophodni uslovi“, kazao je Đukanović.

Javnost je, kako je naveo, od pojedinih predstavnika partija koji su učestvovali u konstituisanju tog predloga obaviještena da je on dobio samo verbalnu podršku, i da potpise podrške nijesu dali poslanici URA, SNP i CIVIS.

Đukanović je podsjetio da su prilikom određivanja mandatara za sastav 42. Vlade, predstavnici tri pobjedničke koalicije – Za budućnost Crne Gore, Mir je naša nacija i Crno na bijelo, učestvovali u konsultativnom procesu i priložili potpise podrške većine od 41 poslanika.

Takođe, kako je kazao, prilikom određivanja mandatara za sastav 43. Vlade, politički lideri većine od 46 poslanika su učestvovali na konsultacijama kod predsjednika države i nedvosmisleno najavili podršku izboru Vlade, što je do u nijansu potvrđeno na sjednici Parlamenta.

„Jedino ovog puta lideri koalicije koji tvrde da imaju većinu nijesu se odazvali na konsultacije. Nijesu priložili ni potpise većine poslanika, a pozivaju se na prethodno iskustvo koje je sasvim drugačije“, rekao je Đukanović.

On je kazao da nije stekao utisak da postoji jasna većina koja bi bila u stanju da formira Vladu koja bi ponudila rješenja veoma teških problema na finansijskom, ekonomskom, pravnom, institucionalnom i političkom planu.

„Posebno na bezbjednosnom, imajući u vidu aktuelnu krizu u Evropi izazvanu agresijom Rusije na Ukrajinu, koja ima nesumnjive implikacije na bezbjednost Zapadnog Balkana“, dodao je Đukanović.

On je kazao da smatra da ne postoji politička saglasnost o formiranju Vlade, o čemu, kako je naveo, svjedoči i saopštenje Građanskog pokreta URA, jednog od konstituenata navodne većine, s jučerašnje sjednice Predsjedništva.

„Što doživljavam kao namjeru da se dalje troši vrijeme u kojem bi se nastavili pregovori o diobi resora u Vladi i „mjesta po dubini“, dok bi za to vrijeme država dodatno bila urušavana“, rekao je Đukanović.

Kako je naveo, na osnovu svega navedenog, konsultativni proces je jasno pokazao da nema osnova da se u Ustavom predviđenom roku predloži mandatar koji bi obezbijedio podršku u Skupštini Crne Gore za sastav 44. Vlade Crne Gore.

„Stoga, saglasno ustavnim ovlašćenjima, podnosim Predlog za skraćenje mandata 27. saziva Skupštine Crne Gore“, kazao je Đukanović.

On je rekao da smatra da je to najoptimalnije rješenje u datoj političkoj situaciji, i da je u najboljem interesu svih građana Crne Gore.

„Jer se time otvara mogućnost organizovanja prijevremenih parlamentarnih izbora u što kraćem roku, što će omogućiti izbor Vlade koja će djelovati u punom kapacitetu“, pojasnio je Đukanović.

Kako je kazao, regionalni i globalni kontekst, kao i političko-bezbjednosni izazovi, ekonomski i finansijski problemi sa kojima je suočena Crna Gora, posebno u energetskom sektoru, zdravstvu i drugim oblastima, zahtijevaju kompetentnu, odgovornu i efikasnu Vladu koja će danonoćno biti posvećena njihovom rješavanju.

„Vjerujem da se do takve Vlade može doći jedino odlukom građana na izborima“, istakao je Đukanović.

On je kazao da, polazeći od navedenog, koristi ustavnu mogućnost i podnosi zahtjev za sazivanje vanredne sjednice parlamenta na kojoj će tačka dnevnog reda biti Predlog za skraćenje mandata 27. saziva Skupštine.

Đukanović je podsjetio da je pred svim parlamentarnim partijama i Skupštinom Crne Gore obaveza da se u najkraćem roku izvrši izbor članova Sudskog savjeta i sudija Ustavnog suda.

„I tako prevaziđe institucionalna kriza u pravosudnom sistemu, što je na liniji ispunjavanja obaveza iz poglavlja 23 i 24 i dostizanja željene dinamike u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom“, dodao je Đukanović u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS