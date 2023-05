Đukanović: Podrška Njemačke presudna za budućnost Zapadnog Balkana

Podgorica, (MINA) – Zapadni Balkan ponovo je na raskršću, a još snažnija podrška Njemačke biće presudno važna za budućnost tog regiona, rekao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović je dočekan u dvorcu Belvi u Berlinu uz najviše počasti, nakon čega je razgovarao sa predsjednikom Njemačke Frank Valterom Štajmajerom.

Đukanović je kazao da je Njemačku odabrao kao poslednju međunarodnu destinaciju na kraju svog predsjedničkog mandata iz zahvalnosti za iskreno prijateljstvo i podršku koju je Crna Gora, zajedno sa zemljama Zapadnog Balkana, imala od Njemačke u ostvarivanju evropskih aspiracija.

“Visoko cijeneći dosljednost i odlučnost Njemačke politike i u aktuelnim uslovima rata na tlu Evrope, osvrnuo se na postignuće Crne Gore za vrijeme njegove političke karijere, koje definitivno nije izgubljeno”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, sačuvani mir, obnovljena nezavisnost i okretanje države ka prozapadnom okruženju i evropskom sistemu vrijednosti, članstvo u NATO i dolazak u predvorje EU – vrijedne su tekovine koje su bile lakše ostvarive uz podršku Berlina.

“Još snažnija podrška Njemačke Zapadnom Balkanu biće presudno važna za njegovu budućnost”, poručio je Đukanović.

On je istakao da se Zapadni Balkan, koji je ponovo na raskršću, pomno prati i da se iskreno želi njegova evropska perspektiva.

Štajmajer je čestitao Đukanoviću na, kako je kazao, fenomenalnoj političkoj karijeri, za koju teško da ima primjera u svijetu.

“Istovremeno je podsjetio i na brojne zajedničke razgovore, visoko cijeneći otvorenost i znalačku političku analizu predsjednika Đukanovića, posebno kada je riječ o regionu, koja je za Štajmajera uvijek bila dragocjena iz koje je, kako je rekao, saznavao i učio”, kaže se u saoopštenju.

Kako se dodaje, Štajmajer je posebno ukazao na, nažalost tačna, upozorenja Đukanovića o povratku nacionalizama i njihovom porastu.

To je, prema njegovim riječima, tendencija koja plaši i koja se mora ozbiljno shvatiti.

“Štajmarjer je uputio i izraze poštovanja za ono što je Đukanović uradio za svoju zemlju, apostrofirajući hrabre odluke tokom njegove političke karijere, suprotstavljanje (Slobodanu) Miloševiću, i sposobnost da tražeći nezavisnost za svoju zemlju ubijedi međunarodne sagovornike u ispravnost te odluke”, kaže se u saopštenju.

Štajmajer je odao Đukanoviću i priznanje za posvećeno zalaganje za pridruživanje Crne Gore EU i uvođenje zemlje u NATO, što su sve primjeri koji pokazuju da zaslužuje zahvalnost i njemačke strane, i to možda još veću nego što je ima u svojoj zemlji.

“Zahvalan sam kao prijatelj i kao predsjednik Njemačke što si sve ove godine bio vjeran svom kursu i evropskim vrijednostima”, kazao je Štajmajer.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS