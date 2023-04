Đukanović podnio ostavku na mjesto predsjednika DPS-a

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović podnio je ostavku na tu funkciju, potvrđeno je Anteni M.

Vršilac dužnosti predsjednika DPS biće sadašnji šef Kluba poslanika te stranke Danijel Živković.

Glavni odbor DPS na sjutrašnjoj sjednici treba da potvrdi današnje odluke.

Kongres stranke na kojem će biti izabran Đukanovićev nasljednik biće održan nakon parlamentarnih izbora.

