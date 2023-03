Đukanović: Pobjeda na predsjedničkim garantuje pobjedu i na parlamentarnim izborima

Podgorica, (MINA) – Pobjeda na predsjedničkim izborima garantuje pobjedu i na parlamentarnim, poručio je kandidat Demokratske partije socijalista (DPS) za predsjednika države, Milo Đukanović.

On je, na tribini u Danilovgradu, kazao da treba što prije staviti tačku na agoniju u kojoj se Crna Gora nalazi.

Đukanović je kazao da su protekle dvije i po godine bile godine ozbiljnog urušavanja tekovina savremene Crne Gore, i da je na udaru bila i nezavisnost i članstvo u NATO i evropski put.

„Protivnici Crne Gore i zagovornici velikodržavnih nacionalizama u regionu su pobjedu na izborima 2020. shvatili kao otvorena vrata za novu aneksiju“, istakao je Đukanović.

Ta aneksija se, kako je naveo, nije dogodila, ne zato što su Crnu Goru branile vlade Zdravka Krivokapića i Dritana Abazovića.

„Suprotno, i jedna i druga su pomagale da do aneksije dođe. Ta aneksija se nije dogodila zato što je Crna Gora imala državno odgovornu opoziciju i jedan snažno rastući intelektualni građanski pokret“, kazao je Đukanović.

On je rekao da je prioritet saniranje štete koja je napravljenja u svim segmentima, ali i utvrđivanje krivično–pravne odgovornosti za one koji su državu doveli do ovog stanja.

„Najvažniji posao je sanacija ozbiljne štete koju su ove štetočine do sada napravile. Ekonomija je jako posustala, institucije su postale nefunkcionalne, javne finansije su urušene, vitalni sistemi poput zdravstvene zaštite i obrazovanja su na koljenima, kompromitovan je sistem bezbjednosti“, naveo je Đukanović.

Prema njegovim riječima, pravosudni sistem će imati pune ruke posla da ustanovi krivično-pravnu odgovornost za sva kršenja zakona, i za sve zloupotrebe koje su se dogodile tokom ove dvije i po godine.

„Time će se baviti sudska grana vlasti. Mi se moramo baviti ozbiljnom politikom, moramo se baviti ozbiljnom stabilizacijom institucija koje su prilično ruinirane“, poručio je Đukanović.

On je istakao da pobjeda na predsjedničkim izborima, garantuje pobjedu i na parlamentarnim.

Đukanović je, kako je saopšteno iz DPS-a, obećao građanima da će Crna Gora postati članica Evropske unije do kraja njegovog mandata.

„Ne volim da svoje poslove ostavljam nezavršenim, zato sam se kandidovao na ovim izborima. Ne samo da želim nego i obećavam – Crna Gora će biti članica EU tokom mog sljedećeg predsjedničkog mandata“, poručio je Đukanović.

On je rekao da je siguran da se to može završiti u godini u kojoj će Crna Gora obilježiti dvadesetogodišnjicu nezavisnosti.

Đukanović je istakao da manipulacija građanima nikad nije bila politika DPS-a.

Kako je naveo, to nije karakterisalo njihovu politiku ni kada su znali da će izostankom podrške programu “Evropa sad“ u parlamentu izgubiti nekoliko rejting poena.

„Izgubili smo ih jer smo kazali: ovo je manipulacija i vidjećete za godinu dana, ali mi ne želimo da budemo dio manipulacije, pa neka izgubimo, povratićemo ih. Mi smo igrači na duge staze, vratićemo se mi svom rejtingu“, poručio je Đukanović.

On je rekao da sada političkom scenom u Crnoj Gori „defiluju šarlatani, neozbiljni ljudi, marginalci“.

„Živi bili pa vidjeli nadam se da ćemo se u zdravlju sretati za dvije-tri godine, neke vedete političke koja se sada pominju, vidjećete da im nećemo se moći sjetiti imena za dvije-tri godine. To je njihova realna vrijednost“, kazao je Đukanović.

On je kazao da posao nije završen sa bilo čijom kandidaturom, uključujući i njegovu.

„Ovo nije bitka koju može iznijeti bilo koji pojedinac, ovu bitku moramo iznijeti zajedno“, zaključio je Đukanović.

