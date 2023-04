Đukanović: Ostaćemo posvećeni snaženju kohezije društva

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će, pred novim izazovima, ostati posvećena snaženju društvene kohezije, rekao je predsjednik države Milo Đukanović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje Predsjednika, Đukanović je čestitao Uskrs nadbiskupu barskom Roku Đonlješaju, biskupu kotorskom Ivanu Štironji, sveštenstvu i svim pripadnicima katoličke vjeroispovijesti u Crnoj Gori, uz najbolje želje za napredak katoličke zajednice i ličnu i porodičnu sreću.

Đukanović je kazao da, za Hrišćane širom svijeta, Uskrs simbolizuje iskupljenje, odgovorniji pristup i mogućnost da život učine boljim.

“Uskrs je uvijek prilika da se iznova istakne neponovljivost i neprocjenjivost svakog ljudskog života, potreba brige o čovjeku i njegovom dobru, poštovanju njegovog dostojanstva i njegovih prava, ali i odgovornost za učinjeno na što smo svi pozvani”, rekao je Đukanović.

On je naveo da razvoj demokratskog društva i željeni duhovni i materijalni napredak Crne Gore traži zalaganje i odgovornost.

Kako je Đukanović dodao, uskršnje poruke u tome su ohrabrenje i podsticaj ostvarenju vitalnih zadataka koji su pred Crnom Gorom.

Prema njegovim riječima, propovijedanjem mira, pravde i ljubavi, Rimokatolička crkva snažno je doprinijela i doprinosi njegovanju kulture dubljeg razumijevanja i poštovanja kao civilizacijskog bogatstva države Crne Gore.

“Iskreno vjerujem i da ćemo pred novim izazovima zajedno ostati posvećeni snaženju kohezije našeg društva zasnovane na bogatstvu različitosti kultura i porijekla, širenju kruga mogućnosti za sve naše građane i ostvarenju zajedničkog dobra”, naveo je Đukanović.

