Đukanović odlikovao Dmohovskog Ordenom crnogorske zastave

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Milo Đukanović odlikovao je ambasadora Poljske Artura Dmohovskog Ordenom crnogorske zastave trećeg stepena, visokim državnim priznanjem koje se dodjeljuje za naročite zasluge za Crnu Goru.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović je primio Dmohovskog u oproštajnu posjetu i zahvalio mu za doprinos ostvarenjima crnogorskih nacionalnih interesa koji se ogleda i u unapređenju bilateralnih odnosa dvije države.

Đukanović je, kako se navodi, posebno istakao značaj pravilnog razumijevanja evropskih aspiracija Crne Gore i snažnu podršku Poljske integraciji Crne Gore i Zapadnog Balkana.

“Predsjednik je visoko ocijenio tradicionalno prijateljske i dobre odnose, koji su tokom mandata Dmohovskog dovedeni na viši nivo, intenziviranjem dijaloga na najvišem nivou kroz posjete predsjednika (Andžeja) Dude Crnoj Gori i Đukanovića Poljskoj”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Dmohovski zahvalio Đukanoviću na visokom odlikovanju i ocijenio da su, uprkos izazovima kovid pandemije i rata u Ukrajini, odnosi dvije zemlje u prethodnom periodu podignuti na najviši nivo.

On je naglasio da trenutno izazovno političko okruženje zahtijeva podršku partnera kao što je Crna Gora.

“Poljska ostaje zagovornik proširenja Evropske unije (EU) i što skorijeg pristupanja Crne Gore, što je interes i EU”, rekao je Dmohovski.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS