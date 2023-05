Đukanović: Nema vječne vlasti, samo je Crna Gora vječna

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je nasušno potrebna stabilna, kompetentna, patriotska vlada, koja će afirmisati građansku državu i multietničku demokratiju i ostvariti članstvo u Evropskoj uniji (EU), poručio je aktuelni predsjednik države Milo Đukanović.

Đukanović je na godišnjoj konferenciji za novinare na Cetinju, kojom završava mandat predsjednika, ocijenio da su vanredni parlamentarni izbori 11. juna za sve političke subjekte i građane prva velika šansa i velika nada.

“Crnoj Gori je danas nasušno potrebna stabilna, kompetentna, patriotska Vlada koja će odgovorno i pametno upravljati zemljom, koja će se vratiti reformama, izgradnji institucija, vladavini prava i razvoju, koja će beskompromisno graditi i afirmisati građansku državu i multietničku demokratiju i ostvariti članstvo u EU”, kazao je Đukanović.

On smatra da je Crna Gora ponovo na strateškoj raskrsnici sa koje je moguće naprijed u Evropu i natrag u pogubni balkanski nacionalizam.

“Vjerujemo da će Vlada izabrana nakon skorih parlamentarnih izbora preuzeti odgovornost i djelovati na ovim postulatima i stvoriti uslove za odvijanje normalnog političkog života u zemlji. Nema vječne vlasti, samo je Crna Gora vječna”, poručio je Đukanović.

On je kazao da rezultate vlasti koju je personifikovao niko ne može osporiti.

„Očuvan mir i učvršćen multietnički sklad 90-tih dok je bjesnio ratni vihor u okruženju, Crna Gora pošteđena razaranja i pogibija tokom NATO kampanje na SRJ, mirnim putem obnovljena i međunarodno priznata država prije 17 godina prepoznata kao važan faktor stabilnosti u regionu“, naveo je Đukanović.

On je podsjetio i da je Crna članica NATO od prije šest godina, u predvorju EU i, kako je naveo, najrazvijenija ekonomija na Zapadnom Balkanu.

Prema riječima Đukanovića, u vrijeme jugoslovenske ratne drame crnogorsko društvo je prevrednovalo neke istorijske stereotipe.

“Prvi put u istoriji potisnut je kult herojske pogibije i između rata i mira izabran mir i stabilnost. Život je dobio na vrijednosti, građani su pokazali viši nivo tolerancije prema različitostima, time i sklonost multietničkoj demokratiji kao filozofiji života civilizovanog svijeta”, rekao je Đukanović.

On smatra da referendum o nezavisnosti nije bio samo čin obnove istorijski neopravdano i nasilno uskraćene državnosti, niti samo demokratska svetkovina, dotad nepoznata balkanskom državotvornom iskustvu.

“Referendum je bio i izraz naraslog samopouzdanja građana, i vjere u sopstvene sposobnosti da se preuzme odgovornost za svoju budućnost”, kazao je Đukanović.

Nakon toga je, kako je naveo, napravljen istorijski zaokret ka evropskom kulturnom krugu i sistemu vrijednosti savremene Evrope.

“Tek to nije bio jednostavan poduhvat u Crnoj Gori, istorijski postojano zagledanoj u suprotnom smjeru”, ocijenio je Đukanović.

On je kazao da je snaga dostignuća i vizije došla do izražaja i nakon promjene vlasti na parlamentarnim izborima, kao i nakon nedavnih predsjedničkih izbora.

Đukanović je rekao da su, u duhu razvijenog evropskog društva pokazali demokratski kapacitet, i time dodatno uzdigli Crnu Goru kao modernu evropsku državu

“Površne primjedbe koje su često dolazile sa raznih zapadnih adresa o nesmjenjivosti vlasti u našoj zemlji time su izgubile vjerodostojnost. Nadam se i da su u međuvremenu neki od naših partnera razumjeli da svaka politička promjena ne znači obavezno i promjenu nabolje”, istakao je Đukanović.

On je podsjetio da je Demokratska partija socijalista (DPS) podržala manjinsku vladu premijera Dritana Abazovića sa ciljem da se deblokira pregovarački proces sa EU.

“Da se sanira narušeno povjerenje investitora i biznis zajednice u crnogorski poslovni ambijent i da se zajedno radi na pripremi izbora u skladu s preporukama OEBS/ODIHR”, rekao je Đukanović.

Nažalost, kako je naveo, ništa od toga nije urađeno.

“Suprotno. Propuštena je iznenadno iskrsla šansa usljed rata u Ukrajini da se ubrza evropski put Crne Gore. Zbog toga je vrlo brzo u parlamentu smijenjena i ta druga Vlada, koja dva puta duže traje u tehničkom, nego u političkom mandate”, kazao je Đukanović.

On je podsjetio da je u međuvremenu raspušten i parlament, koji će, kako je istakao, ostati upamćen po svom neustavnom djelovanju, kao i po najambivalentnijoj i najnestabilnijoj većini od uvođenja parlamentarizma.

Đukanović je kazao da će smijenjena Abazovićeva Vlada po neznanju, neradu, improvizaciji i štetnim odlukama po nacionalne i bezbjednosne interese države, biti upamćena kao najgora u istoriji političkog života u Crnoj Gori.

On je rekao da, imajući u vidu unutrašnju situaciju, kao i složeni regionalni, evropski i globalni kontekst, očekivani brojni izazovi u prvi plan dovode pitanje kvalitetnog upravljanja političkim procesima.

Đukanović smatra da su ponovo na ozbiljnoj probi mir i stabilnost, multietnički sklad, građanski model države i evropski sistem vrijednosti.

“Funkcionalne institucije osnovni su uslov dinamičnog ekonomskog razvoja i daljeg ukupnog društvenog napretka, za šta je jedina garancija stabilna proevropska vlada posvećena državnim i nacionalnim interesima”, ocijenio je Đukanović.

On je kazao da je novo iskustvo u političkom životu Crne Gore, posljednje nepune tri godine, potvrdilo vitalnost i snagu dostignuća i ispravnost strateškog kursa državne politike Crne Gore usmjerene na usvajanje evropskog sistema vrijednosti.

