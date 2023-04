Đukanović: Nadležni organi moraju do kraja da rasvijetle napad u Baru

Podgorica, (MINA) – Nadležni državni organi moraju do kraja da rasvijetle napad na dvoje maljoljetnih sportista iz Bosne i Hercegovine (BiH), koji su se nalazili na pripremama u Baru, kazao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

Đukanović je na Tviteru /Twitter/ rekao da Crna Gora ne pamti takav sramotni čin nasilja prema gostima.

“Divljački su napadnuti dječaci, mladi sportisti iz prijateljske BiH”, kazao je Đukanović.

Kako je naveo, najporaznije od svega bilo bi ako taj vandalski incident ima nacionalni i vjerski predznak.

“Nadležni državni organi moraju slučaj rasvijetliti do kraja, posebno imajući u vidu da se u posljednje vrijeme u Crnoj Gori sve češće susrijećemo s vršnjačkim nasiljem. Na tome polažemo ispit i kao društvo, i kao država”, rekao je Đukanović.

On se izvinio napadnutim mladićima i njihovim roditeljima.

