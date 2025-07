Đukanović: Ignorisanje istine nosi opasnost od ponavljanja tragičnih događanja

Podgorica, (MINA) – Ignorisanje pravde i istine i nepoštovanje međunarodnog prava nosi sa sobom realnu opasnost od ponavljanja tragičnih događanja devedesetih, rekao je bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

On je na društvenoj mreži X naveo da su se navršile tri decenije od stravičnog zločina u Srebrenici, koji je od najviše međunarodne sudske instance kvalifikovan kao genocid.

“Pridružujem se svima koji obilježavaju Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici, uz duboki naklon žrtvama i iskreno saosjećanje sa njihovim porodicama. Isto tako i svima koji osuđuju negiranje genocida”, kazao je Đukanović.

On je rekao da zabrinjava neodlučnost društava da se tome suprotstave, kao i odsustvo političke volje da se sankcionišu vinovnici, i nespremnost za suočavanje sa prošlošću.

“Takvom ponašanju doprinosi i indolentnost međunarodne zajednice, prije svega Evropske unije, u odnosu na sve izraženije pojave negiranja zločina i na veličanje ratnih zločinaca”, naveo je Đukanović.

Prema njegovim riječima, srebrenička tragedija nije samo bosanska, niti balkanska, nego je i duboka rana Evrope.

“Ignorisanje pravde i istine, i nepoštovanje međunarodnog prava nosi sa sobom realnu opasnost od ponavljanja tragičnih događanja 90-tih”, kazao je Đukanović.

