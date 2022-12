Đukanović: I dalje ćemo težiti unapređenju položaja izbjeglica

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će i dalje težiti zaštiti i unapređenju položaja izbjeglica, s ciljem osiguranja jednakih prava i ravnopravnih mogućnosti za svakog člana društva, poručio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović je to kazao na svečanosti povodom 30 godina rada Programa Visokog komesara Ujedinjenih nacija za izbjeglice u Crnoj Gori.

“Tri decenije partnerstva, nesebične posvećenosti, humanosti i stalne borbe u pružanju podrške i utočišta za najugroženije i najranjivije – za ljude lišene topline doma, sigurnosti i svoje države, prognane ili primorane da napuste ognjišta pod naletom rata, netrpeljivosti i mržnje, gladi ili siromaštva”, rekao je Đukanović.

On je podsjetio da je UNHCR došao u Crnu Goru 1992. kad se država suočila s prvim talasima izbjeglih i raseljenih osoba iz ratom zahvaćenih jugoslovenskih republika.

“To je za nas bio potpuno nov, nepoznat izazov”, naveo je Đukanović.

On je kazao da je od tada UNHCR nezamjenjiva snaga i podrška crnogorskim institucijama, nevladinim i humanitarnim organizacijama u prijemu, zbrinjavanju i traženju rješenja za desetine hiljada ljudi.

“Prvo su došli Srbi iz Hrvatske, pa Srbi i Muslimani iz BiH, a onda Albanci, zatim Srbi i Crnogorci s Kosova. O veličini humanitarnog izazova na koji su Crna Gora i UNHCR morali dati odgovor najbolje govori podatak da su krajem devedesetih izbjegli i raseljeni činili više od petine naše populacije”, rekao je Đukanović.

On je zahvalio Programu Visokog komesara za izbjeglice, brojnim međunarodnim donatorima i narodu Crne Gore, na nemjerljivoj pomoći i podršci uz koju je država uspjela da u izuzetno teškim vremenima širom otvori vrata i pruži sigurno utočište svim nevoljnicima, ne pitajući ih za vjeru i naciju.

Prema riječima Đukanovića, Crna Gora je pritom sačuvala mir i učvrstila međunacionalni sklad, “kao jedina ex-Yu republika u kojoj nije bilo rata i ratnih razaranja”.

“U godinama koje su uslijedile nakon smirivanja prilika na Balkanu, naročito nakon obnove crnogorske nezavisnosti 2006. i podizanja predstavništva UNHCR na nivo kancelarije, uobičajenog za rad u suverenim državama, nastavili smo tijesnu saradnju u traženju trajnih rješenja za izbjegle i raseljene i definisanju njihovog pravnog statusa”, kazao je Đukanović.

On je naveo da je Crna Gora važan dio velikog regionalnog stambenog projekta koji je po prvi put potvrdio spremnost i odgovornost država regiona da saradnjom omoguće dobrovoljan povratak ili lokalnu integraciju, poštujući pravo izbora svake osobe pojedinačno.

Kako je saopštio, u tome su ostvareni značajni rezultati, dok je implementacija usvojenih rješenja i dalje u toku.

Prema riječima Đukanovića, kada su talasi migracija, praćeni porastom broja tražilaca azila i osobe bez državljanstva, zahvatili Mediteran, Zapadni Balkan je dobio epitet jedne od najdinamičnijih migratornih ruta.

“Sve je to uticalo na pomjeranje fokusa saradnje na pitanja azila i apatridije, i usmjeravanje na partnersku ulogu Crne Gore i odgovornost prema onome što je zajednička bezbjednost Evrope i zaštita evropskih granica”, kazao je Đukanović.

On je rekao da je UNHCR nastavio da doprinosi izgradnji nacionalnog zakonodavnog i administrativnog okvira koji će u potpunosti odgovoriti međunarodnim obavezama Crne Gore.

“30 godina nakon suočavanja sa enormnim prilivom izbjeglica iz bivše Jugoslavije, i svjesni izazova koji stoje pred Evropom i međunarodnom zajednicom u uslovima ruske agresije na Ukrajinu, uvjeravam vas u nepokolebljivu posvećenost Crne Gore saradnji, humanosti i podjeli tereta”, izjavio je Đukanović.

On je naveo da to predstavlja obavezu i odgovornost Crne Gore, kao ozbiljnog i pouzdanog partnera, članice NATO-a i kandidata za članstvo u Evropsku uniju (EU).

Kako je saopštio, svojim dosadašnjim odnosom, uz poštovanje najviših principa humanosti, Crna Gora je afirmisala vrijednosno nasljeđe na kojem je njeno društvo utemeljeno kao multietnička demokratija, i time u dobroj vjeri doprinosila poštovanju Konvencije Ujedinjenih nacija o izbjeglicama.

“Sprovodeći brojne nacionalne i međunarodne inicijative, i dalje ćemo težiti zaštiti i unapređenju položaja izbjeglica, s ciljem osiguranja jednakih prava i ravnopravnih mogućnosti za svakog člana našeg društva”, poručio je Đukanović.

On je naveo da pitanje izbjeglica u svijetu posljednjih godina poprima dramatične razmjere, uz hroničan manjak humanitarnih fondova koji bi omogućili UNHCR-u i partnerskim organizacijama realizaciju hitnih i strateških planova.

Prema riječima Đukanovića, Crna Gora je ponosna na saradnju sa UNHCR i ostvarene rezultate.

“Želimo da vjerujemo da su slike devedesetih ostale iza nas, i da smo dovoljno mudri da, ne zaboravljajući prošlost, gradimo bolju i sigurniju budućnost na Balkanu. Uvjerili ste se da u Crnoj Gori i crnogorskim građanima imate pouzdanog i odgovornog partnera i prijatelja”, rekao je Đukanović.

On je okupljenima čestitao taj, kako je rekao, vrijedan jubilej, tokom kojeg su učinili mnogo za sve one kojima je Crna Gora postala novi dom, a time i za samu državu.

