Đukanović: Crnoj Gori potrebni odgovorni ljudi na njenom čelu

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori potrebni su ozbiljni i odgovorni ljudi na njenom čelu, kazao je predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović, dodajući da je ubijeđen da će pobijediti na izborima 2. aprila.

Kako je saopšteno iz DPS-a, on je na tribini u Sutomoru rekao da su u svakom vremenu državi potrebni ozbiljni ljudi na njenom čelu, a posebno kada nastupe geopolitički poremećaji.

Prema riječima Đukanovića, ti geopolitički poremećaji samo su pridodati naslijeđenim istorijskim problemima, počev od podjela crnogorskog društva, pa do zaostajanja u razvoju.

“Crnoj Gori potrebni su ozbiljni i odgovorni ljudi na njenom čelu. Potrudimo se da dobijemo takav izborni rezultat na predsjedničkim i parlamentarnim izborima”, poručio je Đukanović.

On je kazao da nikada nije dijelio nerealni optimizam.

„Ja sam ubijeđen da ću pobijediti na izborima 2. aprila. Pobjeda na predsjedničkim izborima nam potpuno otvara put do pobjede na parlamentarnim“, naveo je Đukanović.

On je rekao da je kampanja do sada pokazala „da većina od svih njegovih protivkandidata zapravo nastupa za istu reprezentaciju“.

Đukanović je kazao „da su oni samo razne verzije velikosrpske politike u Crnoj Gori“.

„To je Mandić, svakako oko toga ne treba trošiti riječi, on se tako sam deklariše. To je Danilović, koji cio život proveo sa njim u istom poslu. Bečić koji je najveći dio političke biografije ispisao kao poletarac Socijalističke narodne partije“, naveo je Đukanović.

Kako je kazao, to je sada definitivno i predsjednički kandidat Pokreta Evropa sad Jakov Milatović.

Prema riječima Đukanovića, angažman iz Beograda, uoči drugog kruga, ubijedljivo to potvrđuje.

„Od preporuke Vojislava Šešelja, pa do organizacije Crnogoraca u Beogradu, onih istih koje su nam nudili da 21. maja 2006. umjesto nas odlučuju hoće li Crna Gora biti nezavisna”, naveo je Đukanović.

Đukanović je ocijenio da se na ovim izborima odlučuje „hoćemo li da budemo pokrajina Velike Srbije, ili ćemo da nastavimo putem kojim smo krenuli, da razvijamo i usavršavamo Crnu Goru kao uređenu evropsku državu“.

“Čitam kako će Milatović da uvede Crnu Goru u Evropsku uniju (EU). Dakle, jesmo li mi vidjeli šta je učinak vlade u kojoj je on radio 2021. godine?!“, naveo je Đukanović.

Prema njegovim riječima, ne samo da je Crna Gora zaustavljena na putu ka EU, nego je danas “između Crne Gore i Unije iskopan ogroman ponor“.

Kako je kazao Đukanović, za razliku od „sijača iluzija“, trudili su se da nude realnu politiku i da najprije stvaraju uslove da se razviju investicije.

„I razvile su se. I auto-put, i podmorski kabal, i Portonovi, i Porto Montenegro, i zimski ski centri i da ne nabrajam dalje. Razvile su se investicije vrijedne više milijardi“, naveo je Đukanović.

On je rekao da misli da je više nego dovoljno razloga zbog kojih bi svaki čovjek morao zaključiti da ovakav način upravljanja ekonomijom i zemljom tokom dvije i po godine Crnu Goru vodi u bankrot.

Đukanović je istakao „da je za razumne ljude zadnji tren da se probude iz sna, kako bi se zaustavila ova agonija“.

