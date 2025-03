Dukaj: Stvaramo stabilan temelj za dalju digitalnu transformaciju

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo javne uprave uspostavilo je Certifikaciono tijelo GovME CA, čime se stvara stabilan temelj za dalju digitalnu transformaciju države, kazao je resorni ministar Maraš Dukaj.

On je, u izjavi dostavljenoj medijima, rekao da je uspostavljanjem Certifikacionog tijela MJU napravilo važan iskorak, imajući u vidu da taj resor prvi put postaje kvalifikovani davalac elektronskih usluga povjerenja za potrebe organa državne uprave.

Dukaj je kazao da je Crna Gora ranije bila ograničena samo na izdavanje naprednog elektronskog potpisa.

„Sada imamo mogućnost pružanja čak sedam različitih usluga povjerenja koje su ključne za digitalizaciju javnog sektora”, pojasnio je Dukaj.

Prema njegovim riječima, cjelokupan proces uspostavljanja tog sistema i izrade prateće dokumentacije sproveden je u skladu sa evropskim standardima i najboljim praksama, čime se jasno pokazuje posvećenost evropskom putu Crne Gore.

Dukaj je kazao da Crna Gora sad ima infrastrukturu koja, uz status kvalifikovanog davaoca, omogućava potpunu kontrolu i sigurnost u korišćenju elektronskih usluga u javnoj upravi, čime se dodatno jača povjerenje građana i institucija u digitalne servise Vlade.

„Uspostavljanjem GovME CA stvaramo stabilan temelj za dalju digitalnu transformaciju države, pojednostavljujemo poslovne procese, ubrzavamo rad administracije i još snažnije približavamo Crnu Goru evropskim standardima”, zaključio je Dukaj.

