Dukaj: Studenti nosioci budućih promjena

Podgorica, (MINA) – Studenti imaju priliku i moć da kreiraju pozitivne promjene, jer će njihovo znanje i inovacije oblikovati javnu upravu i društvo u cjelini, kazao je ministar javne uprave, Maraš Dukaj.

On je, na predavanju o reformi javne uprave koje je održao studentima Pravnog fakulteta Univerziteta „Mediteran“, rekao da je uvjeren da su studenti nosioci prosperiteta, kao i da je razmjena stavova i mišljenja o javnoj upravi vrijeme potrošeno na pravi način.

Dukaj je, kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave (MJU), kazao da je interesovanje mladih intelektualaca doprinos demokratizaciji društva i unapređenju usluga građanima.

„Javna uprava je svuda oko nas. To nije samo administracija, to je način života svakog pojedinca i svih nas zajedno“, kazao je Dukaj.

Prema njegovim riječima, cilj je zajednički doprinos promjenama i obezbjeđivanje prosperitetnije budućnosti mladih.

„Vi nijeste samo studenti prava – vi ste nosioci budućih promjena. Vaše znanje, inovacije i etički principi oblikovaće ne samo javnu upravu, već i društvo u cjelini“, poručio je Dukaj.

Kako se navodi u saopštenju, na predavanju je predstavljene ključne oblasti reformisanja, izazovi i dosadašnja dostignuća.

“Predstavljeni su rezultati iz oblasti zakonskih reformi, digitalizacije, sajber bezbjednosti, unapređenja kompetencija zaposlenih, kao i inkluzivno uključivanje civilnog sektora i građana u procese reformi”, kaže se u saopštenju.

Dukaj je naglasio da se reformom planira rasterećenje zaposlenih, a istovremeno i podizanje standrarda i transparentnosti pri zapošljavanju.

“Istaknuto je da je javna uprava otvorena za buduće pravnike koji žele svojim radnim angažmanom dati doprinos promjenama”, navodi se u saopštenju.

Iz MJU su rekli da je predavanje na Pravnom fakultetu bilo jedinstvena prilika da u neposrednom dijalogu studenti uče direktno od kreatora javnih politika.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS