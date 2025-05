Dukaj: Sajber bezbjednost se mora stalno unapređivati

Podgorica, (MINA) – Sajber bezbjednost se mora stalno unapređivati, jer su i sajber napadi sve kompleksniji, kazao je ministar javne uprave Maraš Dukaj i dodao da je cilj Crne Gore da na tom polju dostigne standarde Evropske unije (EU).

On je danas predsjednici Moldavije, Maji Sandu koja boravi u posjeti Crnoj Gori, predstavio potencijale Regionalnog centra za sajber kapacitete.

Dukaj je, kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave (MJU) govorio o izazovima Crne Gore od sajber napada 2022. godine, do danas.

On je rekao da je Crna Gora za to, relativno kratko vrijeme, postavila čvrste temelje sajber bezbjednosti Crne Gore, koji su osnova daljeg razvoja.

“Shvatili smo da je sajber bezbjednost karika koja nas sve povezuje. U okviru intenzivnih napora za unapređenje, i u saradnji sa Francuskom i Slovenijom, nastao je i ovaj Regionalni centar. Sa ponosom ističem, da sam, u okviru svojih nadležnosti aktivno učestvovao u tome”, kazao je Dukaj.

On je rekao kako je Crna Gora postala centar sticanja znanja i razmjene iskustava iz te zahtjevne oblasti ne samo za Region, nego i šire.

“Sajber bezbjednost se mora stalno unapređivati, jer su i sajber napadi sve kompleksniji, i zato je ovaj Centar jedno od naših najvećih postignuća”, kazao je Dukaj.

On je rekao da posjeta Sandu potvrda da je Crna Gora dobro odredila prioritete.

“Nastavljamo da unapređujemo sajber bezbjednost Crne Gore u skladu sa standardima koje postavljaju visoko razvijene zemlje”, rekao je Dukaj.

On je ocijenio da izazova ima mnogo.

“Ali naša opredijeljenost da postignemo EU standarde je primarna. To smo dokazali i stalno ćemo dokazivati rezultatima”, zaključio je Dukaj.

Iz MJU su rekli da je tokom sastanka prikazana prezentacija Regionalnog centra.

Sandu je, kako se navodi, iskazala zadovoljstvo napretkom koji je Crna Gora ostvarila u oblasti sajber bezbjednosti, i poželjela uspjeha u EU integracijama.

