Dukaj: Reforma lokalne samouprave od suštinskog značaja za demokratske procese

Podgorica, (MINA) – Reforma lokalne samouprave od suštinskog je značaja za demokratske procese, posebno sa aspekta izbornog sistema, decentralizacije i digitalizacije, poručio je ministar javne uprave Maraš Dukaj tokom radne posjete Opštini Danilovgrad.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave (MJU), Dukaj je na sastanku sa predsjednikom Opštine Danilovgrad Aleksandrom Grgurovićem i saradnicima podijelio viziju MJU o osnaženim lokalnim samoupravama, spremnim da preuzmu odlučivanje o sopstvenoj sudbini u svoje ruke.

Dukaj je predstavnicima opštinskog rukovodstva poručio da, on i Ministarstvo na čijem je čelu, stoje na raspolaganju za svaku vrstu podrške, ali i kao most za ojačavanje saradnje sa drugim ministarstvima.

“Reforma lokalne samouprave je od suštinskog značaja za demokratske procese, posebno sa aspekta izbornog sistema, decentralizacije i digitalizacije”, istakao je Dukaj.

To su, prema njegovim riječima, oblasti koje će doprinijeti unapređenju opšteg društvenog ambijenta i uslova života građana Crne Gore.

Grgurović je, kako je saopšteno, upoznao predstavnike MJU sa značajnim iskoracima koje je aktuelna gradska vlast napravila u oblasti lokalne samouprave, posebno u pogledu revitalizacije institucija mjesnih zajednica i odlične saradnje koju Opština sa njima ima, digitalizacije određenih procesa i transparentnosti u svom radu.

On je poručio da će u Opštini Danilovgrad, na putu osnaživanja lokalnih samouprava, MJU uvijek imati pouzdanog partnera, spremnog na saradnju.

Iz MJU su kazali da je Dukaj obišao Umjetničku koloniju Danilovgrad, gdje je imao priliku da se upozna sa istorijatom ustanove od posebnog kulturnog značaja za Crnu Goru i vidi izložbu pod nazivom “7”.

„Nastavljamo da u kontinuitetu radimo na produbljivanju saradnje i rješavanju izazova koje opterećuju rad lokalnih samouprava“, poručio je Dukaj.

