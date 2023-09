Dukaj: Harmonija različitosti i zajedništvo put za prosperitet zajednice

Podgorica, (MINA) – Opština Rožaje primjer je kako se čuvaju i njeguju multikulturalnost i multietničnost, kazao je ministar javne uprave Maraš Dukaj i dodao da su harmonija različitosti i zajedništvo put za prosperitet zajednice.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave (MJU), Dukaj je čestitao 30. septembar, Dan opštine Rožaje, predsjednicima Opštine i lokalnog parlamenta, Rahmanu Husoviću i Almiru Avdiću.

„Opština Rožaje tradicionalno predstavlja primjer kako se čuva i njeguje multikulturalnost, multietničnost. Harmonija različitosti i zajedništvo, jesu put za prosperitet zajednice“, istakao je Dukaj.

On je naveo da dobri odnosi među narodima u očuvanju tradicije i karakterističnih obilježja tih krajeva vjekovima opstaju i čine tu opštinu bogatom velikim civilizacijskim vrijednostima koje su, nažalost, u svakoj krizi na ispitu.

„Građani Rožaja, su predani očuvanju životne sredine i biodiverziteta, dajući sada toj opštini raznovrsnu i autentičnu turističku i investicionu šansu za realizaciju projekata od značaja za unapređenje“, kazao je Dukaj.

Opština Rožaje, kako je rekao, postigla je značajan uspjeh u reformi javne uprave, unapređenju administracije, kao i podršci projektima i inicijativama građana, odgovarajući na pravi način na njihove potrebe.

„Posebno me raduje činjenica da sam prije nekoliko dana prisustvovao otvaranju renovirane osnovne škole u Dacićima, koja je osavremenila i unaprijedila uslove za učenje i obrazovanje, što je ostvarenje jednog velikog cilja kojem sam, još od 2015. godine kao pomoćnik ministra prosvjete, bio maksimalno posvećen“, istakao je Dukaj.

On je poručio da MJU nastavlja sa podrškom opštini Rožaje u unapređenju pružanja elektronskih usluga, kao i uspostavljanju saradnje u oblasti digitalne transformacije i e-uprave u cilju stvaranja efikasne javne uprave.

„Uz najbolje želje vama, svim građankama i građanima Opštine Rožaje, još jednom čestitam 30. septembar”, naveo je Dukaj.

