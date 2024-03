Dukaj: Digitalna transformacija da prati razvoj tehnologije

Podgorica, (MINA) – Digitalna transformacija treba da prati tempo razvoja digitalnih tehnologija, a da bi to bilo sprovodivo potrebno je da postoji dobra osnova u infrastrukturi, normativnom i institucionalnom okviru, kazao je ministar javne uprave Maraš Dukaj.

On je to rekao na konstitutivnoj sjednici Koordinacionog tijela za upravljanje procesom digitalne transformacije, koju je danas organizivalo Ministarstvo javne uprave (MJU).

Dukaj je, kako je saopšteno iz MJU, istakao da je uspostavljanje Koordinacionog tijela, kao radnog tima, predviđeno Strategijom digitalne transformacije Crne Gore od 2022. do 2026. godine, u strateškom cilju Povećan kapacitet i sposobnosti za digitalnu transformaciju Crne Gore.

Uspostavljanje Koordinacionog tijela predivđeno je i operativnom cilju Efikasna i efektivna koordinacija i praćenje digitalne transformacije.

Dukaj je istakao da je u fokusu Koordinacionog tijela nadzor nad dinamikom sprovođenja Strategije digitalne transformacije i pratećih Akcionih planova.

„Proces digitalne transformacije treba da prati tempo razvoja digitalnih tehnologija, a da bi to bilo sprovodivo, potrebno je da postoji dobra osnova u infrastrukturi, normativnom i institucionalnom okviru, obrazovnom sistemu, ali i u kvalitetnom modelu digitalnog upravljanja“, kazao je Dukaj.

Iz MJU su saopštili da je na sjednici predstavljen koncept razvoja Vodiča za administrativne postupke Vlade, usluge koja se razvija u okviru projekta “E usluge i digitalna infrastruktura kao odgovor na Covid19”, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u partnerstvu sa MJU.

“Vodiči administrativnih postupaka, koji predstavljaju osnovu za digitalizaciju, pružaće detaljne informacije o svim procedurama koje nisu interne, omogućavajući da informacije o svim neophodnim formularima i tokovima administrativnih postupaka, budu dostupne na jednom mjestu”, naveli su iz MJU.

Generalni direktor Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbjednost, digitalizaciju i e-servise, Dušan Polović, kazao je da je pozitivan primjer digitalizacije NS NAT – platforma za e-plaćanje administrativnih taksi i naknada, na kojoj je dostupno preko 135 taksi i 107 naknada iz deset institucija.

Kako su kazali iz MJU, na sastanku je razgovarano o Strategiji za digitalizaciju obrazovnog sistema 2022-2027, u dijelu digitalizacije obrazovanja kroz tri strateška cilja koji podrazumijevanju razvoj informacionog sistema obrazovanja, digitalnih ekosistema u obrazovno-vaspitnim ustanovama, kao i digitalnih vještina.

Na sjednici je usvojen izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije digitalne transformacije za prošlu godinu sa ciljem definisanja daljih prioriteta i formiranja podtimova za izradu novog Akcionog plana za ovu i narednu godinu.

“Konstatovano je da je potreno ubrzanje procesa digitalne transformacije i preduzimanje daljih adekvatnih koraka u cilju planiranja budućih aktivnosti i mapiranja načina za prevazilaženje prepoznatih izazova”, kaže se u saopštenju.

Koordinaciono tijelo za upravljanje procesom digitalne transformacije konstituisano je u februaru prošle godine, od ključnih aktera iz oblasti privrede, ICT, bankarskog, telekomunikacionog sektora i akademske zajednice, sa ciljem aktivne saradnje svih članova u budućim inicijativama.

Iz MJU su naveli da je, imajući u vidu da je u oktobru prošle godine formirana 44. Vlada, bilo potrebno ponovno imenovanje članova Koordinacionog tijela i formiranjem istog.

