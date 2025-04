Dukaj: Digitalna i sajber diplomatija suština međunarodnih odnosa

Podgorica, (MINA) – Digitalna i sajber diplomatija danas nijesu samo nove oblasti međunarodnih odnosa, već njihova suština, kazao je ministar javne uprave Maraš Dukaj na Antalijskom diplomatskom forumu (ADF).

Dukaj je rekao da ga posebno raduje što je prvi ministar javne uprave iz Crne Gore koji je i lično dobio poziv da učestvuje na tako velikom skupu od važnosti za sajber bezbjednost, digitalizaciju i diplomatiju cijelog svijeta.

„Digitalna i sajber diplomatija danas nijesu samo nove oblasti međunarodnih odnosa – one su njihova suština. Svijet u kojem živimo postaje sve povezaniji, ali i sve ranjiviji“, naglasio je Dukaj.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave (MJU), Dukaj učestvuje na ADF-u na poziv ministra vanjskih poslova Turske, Hakana Fidana.

Iz MJU su kazali da je cilj ovogodišnjeg ADF-a da se analiziraju međunarodni izazovi i da se inicira vraćanje dijaloga i diplomatskih sredstava za njihovo rješavanje.

“Ovo je prilika da Dukaj, predstavi aktivnosti Crne Gore na planu jačanja kapaciteta u oblasti digitalne i sajber diplomatije”, rekli su iz MJU, navodeći da s razvojem novih tehnologija, koje inoviraju međunarodnu komunikaciju, digitalna i sajber diplomatija predstavljaju sve korisnije platforme za afirmaciju ključnih vanjsko – političkih ciljeva.

Iz Ministarstva su istakli da je cilj reforme javne uprave državna administracija koja je transparentan i efikasan servis građana, što je ujedno i jedan od preduslova za dobro funkcionisanje diplomatije.

ADF okuplja globalne lidere, akademike, donosioce odluka, stručnjake iz poslovnog svijeta, kao i predstavnike medija i civilnog društva kako bi istražili načine da se pronađe zajednička platforma za kolektivno djelovanje.

