Dukaj: Digitalizujemo lokalne samouprave u skladu sa savremenim standardima

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo javne uprave (MJU), pomažući lokalnim samoupravama da uspješno prate dinamične promjene u oblasti digtalne uprave, postavlja dobre osnove za ostvarenje krajnjeg cilja – jačanje lokalnih samouprava u skladu sa najsavremenijim standardima, rekao je resorni ministar Maraš Dukaj.

Iz MJU su kazali da je danas predstavljena studija „Procjena razvijenosti elektronske uprave u jedinicama lokalne samouprave u Crnoj Gori“, koja je sprovedena uz podršku Evropske unije i u saradnji sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija za projekte i usluge (UNOPS) i Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Dukaj je naglasio da vizija digitalizovane javne uprave, nije samo strateški cilj, već jedan od ključnih osnova reforme javne uprave u Crne Gore.

„Pomažući lokalnim samoupravama da uspješno prate dinamične promjene u oblasti digtalne uprave, postavljamo dobre osnove za ostvarenje našeg krajnjeg cilja – jačanje lokalnih samouprava u skladu sa najsavremenijim standardima“, kazao je Dukaj.

On je zahvalio međunarodnim partnerima na razumijevanju i podršci, i istakao da je međusobna saradnja od ključnog značaja za zajedničko rješavanje svih izazova na putu reforme ne samo na lokalnom, nego i na centralnom nivou.

U saopštenju se navodi da studija detaljno analizira stanje u oblasti eUprave i eUsluga, od hardverske, softverske i mrežne infrastrukture, preko dostupnosti servisa, sajber bezbjednosti, interoperabilnosti podataka, obučenosti ljudskih resursa i budžetskih izdvajanja.

Dodaje se da su sastavni dio izvještaja i smjernice Vladi Crne Gore i rukovodstvima opština za dalji razvojni plan u ovoj oblasti.

Predstavnica UNOPS za Crnu Goru, Mikela Telatin Telatin, kazala je da studija postavlja temelje za konkretne aktivnosti, od prilagođenih programa izgradnje kapaciteta i ciljanih ulaganja u digitalnu infrastrukturu, do razvoja praktičnih digitalnih rješenja usmerenih na potrebe građana.

„Naš cilj je da obezbijedimo što više podrške za sve opštine u Crnoj Gori“, dodala je Telatin.

Navodi se da će podrška biti pružena u vidu unapređenja znanja i vještina službenika za uvođenje i upravljanje digitalnim servisima, tehničke asistencije za unaprijeđenje procedura, razvoj politika sajber bezbjednosti, kreiranja lokalnih akcionih planova za digitalnu transformaciju i unapredjenje digitalne infrastrukture.

Stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori, Ekaterina Paniklova kazala je da su svjesni izazova sa kojima se opštine često suočavaju u procesu unapređenja digitalne uprave, posebno kada je riječ o ograničenim kadrovskim i finansijskim kapacitetima.

„UNDP ostaje posvećen ulozi pouzdanog i strateški orijentisanog partnera lokalnim samoupravama na njihovom putu digitalne transformacije. Naš cilj je jasan: brze, dostupne i jednostavne digitalne usluge treba da postanu standard za sve građane i građanke – bez obzira na to gdje žive“, rekla je Paniklova.

Na događaju je zaključeno da su svi spremni da znanje i iskustvo stave na raspolaganje opštinama koje žele da grade savremen, efikasan i pravičan sistem lokalne uprave.

